Turniej WTA w Bad Homburg. Dlaczego Iga Świątek zyskała status najwyżej rozstawionej?

Problemy zdrowotne faworytki przed ważnym startem

Jelena Rybakina zrezygnowała z udziału w rywalizacji na niemieckich kortach trawiastych. Wiceliderka rankingu tenisistek musiała nagle wycofać się ze zmagań. Powodem takiej decyzji są poważne problemy z prawym biodrem. Turniej WTA 500 w Bad Homburg stracił w ten sposób jedną z największych gwiazd. Organizatorzy oficjalnie potwierdzili nieobecność zawodniczki w tegorocznej drabince turniejowej.

Nieobecność reprezentantki Kazachstanu znacząco wpływa na układ sił w całej imprezie. Z powodu absencji wiceliderki światowego rankingu najwyżej rozstawiona będzie Iga Świątek. Polka rok temu radziła sobie na tych kortach znakomicie i dotarła aż do finału. Decyzja Rybakiny zmienia drabinkę i stawia najlepszą polską tenisistkę w roli głównej faworytki. Sama poszkodowana wydała krótkie oświadczenie dotyczące swojego stanu zdrowia.

„Niestety muszę zrezygnować z gry w Bad Homburg z powodu dyskomfortu w prawym biodrze. Muszę skonsultować się z zespołem medycznym, zanim podejmę decyzję co do kolejnych kroków. Dziękuję za zrozumienie i wsparcie” - przekazała Rybakina w oświadczeniu.

Zmienna forma zawodniczki z Kazachstanu w sezonie

Według przekazanych informacji 27-letnia reprezentantka Kazachstanu świetnie zaczęła bieżący sezon. Zawodniczka odniosła wtedy wielki sukces, triumfując w wielkoszlemowym Australian Open. W ostatnim czasie tenisistka spisuje się jednak znacznie słabiej na światowych kortach. We French Open rywalizacja zakończyła się dla niej niespodziewanie już w drugiej rundzie. W czerwcu wygrała łącznie tylko jedno spotkanie w turniejach w Londynie i Berlinie.

Tymczasem Iga Świątek spróbuje poprawić swój wynik z poprzedniego roku. W ubiegłym sezonie Polka przegrała w finale z Amerykanką Jessiką Pegulą wynikiem 4:6, 5:7. Początek tenisowej rywalizacji w niemieckim uzdrowisku zaplanowano na 21 czerwca. Zaledwie kilka dni później, bo 29 czerwca, rusza prestiżowy Wimbledon. Obecna sytuacja zdrowotna stawia więc pod znakiem zapytania kolejne starty Kazaszki.