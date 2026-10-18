Gretchen Walsh bije własny rekord świata na 50 m st. dowolnym. Jaki osiągnęła czas?

Nowy rekord świata Gretchen Walsh

W Charlottesville doszło do historycznego wydarzenia. Czterokrotna medalistka olimpijska poprawiła swój własny rekord świata na krótkim basenie na dystansie 50 m st. dowolnym. Wynik 22,75 s przechodzi do historii.

To osiągnięcie jest lepsze od poprzedniego rezultatu z 2024 roku. Wtedy, podczas mistrzostw świata w Budapeszcie, pływaczka pokonała ten sam dystans wolniej o 0,08 s. Ten postęp pokazuje doskonałą formę Amerykanki przed kolejnymi wyzwaniami w światowym pływaniu.

Sukces Katarzyny Wasick w Pucharze Świata

Równolegle, w sobotnich zawodach Pucharu Świata w Astanie, triumfowała Katarzyna Wasick. Polka wygrała rywalizację na 50 m st. dowolnym z czasem 23,30. Było to jej dziewiąte zwycięstwo z rzędu w tym prestiżowym cyklu.

Dzięki temu osiągnięciu Polka zapewniła sobie końcowe zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. To już jej trzeci z rzędu triumf w Pucharze Świata w tym zestawieniu. Znakomite starty pokazują stabilność i wielką klasę naszej reprezentantki na światowych arenach.