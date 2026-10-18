Liga Mistrzów. Szymon Marciniak posędziuje szlagier w Liverpoolu

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-18 14:44

Szymon Marciniak, polski sędzia międzynarodowy, otrzymał kolejne wyróżnienie. We wtorek poprowadzi hitowe starcie 3. kolejki Ligi Mistrzów. Zmierzą się w nim Liverpool i Villarreal.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Sędzia piłkarski w czarnym stroju biegnie po boisku i wskazuje ręką kierunek gry.

Kto pomoże Szymonowi Marciniakowi?

UEFA wyznaczyła polskiego arbitra do prowadzenia ważnego meczu na Anfield. Asystentami Szymona Marciniaka będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Skład sędziowski uzupełniają kolejni Polacy.

Obowiązki sędziego technicznego przejmie Wojciech Myć. Za system VAR odpowiedzialny będzie Piotr Lasyk. Zespół sędziowski jest więc w pełni polski.

O której rozpocznie się mecz w Anglii?

Spotkanie odbędzie się we wtorek, a pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00. Mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Zmierzą się w nim utytułowany Liverpool z groźnym Villarrealem.

To kolejne ważne wyróżnienie dla najlepszego polskiego sędziego. Szymon Marciniak regularnie otrzymuje nominacje na kluczowe mecze w europejskich pucharach. Jego doświadczenie jest wysoko cenione przez UEFA.

ROLKI