Liga Mistrzów. Szymon Marciniak posędziuje szlagier w Liverpoolu

Kto pomoże Szymonowi Marciniakowi?

UEFA wyznaczyła polskiego arbitra do prowadzenia ważnego meczu na Anfield. Asystentami Szymona Marciniaka będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Skład sędziowski uzupełniają kolejni Polacy.

Obowiązki sędziego technicznego przejmie Wojciech Myć. Za system VAR odpowiedzialny będzie Piotr Lasyk. Zespół sędziowski jest więc w pełni polski.

O której rozpocznie się mecz w Anglii?

Spotkanie odbędzie się we wtorek, a pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00. Mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Zmierzą się w nim utytułowany Liverpool z groźnym Villarrealem.

To kolejne ważne wyróżnienie dla najlepszego polskiego sędziego. Szymon Marciniak regularnie otrzymuje nominacje na kluczowe mecze w europejskich pucharach. Jego doświadczenie jest wysoko cenione przez UEFA.