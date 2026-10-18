Górnik Zabrze remisuje z Piastem Gliwice. Szybkie bramki w derbach Śląska

Derby Śląska na remis

Mecz Górnika Zabrze z Piastem Gliwice zakończył się wynikiem 1:1. Wynik spotkania został ustalony już w pierwszych minutach rywalizacji, co zapowiadało emocjonujące widowisko na stadionie w Zabrzu. Spotkanie sędziował Patryk Gryckiewicz z Torunia, a na trybunach zasiadło 27 659 widzów.

Jako pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze. W 5. minucie bramkę głową zdobył Rafał Janicki, dając Górnikowi Zabrze wczesne prowadzenie. Radość miejscowych kibiców nie trwała jednak długo, gdyż rywale błyskawicznie odpowiedzieli.

Błyskawiczna odpowiedź Piasta

Zaledwie dwie minuty po golu dla Górnika Zabrze, w 7. minucie wyrównujące trafienie dla Piasta Gliwice zanotował Hugo Vallejo. Jak się później okazało, był to ostatni gol w tym spotkaniu. W barwach Piasta Gliwice żółtymi kartkami ukarani zostali Jakub Lewicki oraz Elton Fikaj.

W drugiej połowie obaj trenerzy dokonywali zmian w składach, szukając sposobu na zdobycie zwycięskiej bramki. Mimo prób z obu stron, żadna z drużyn nie zdołała już zmienić rezultatu i derby Śląska zakończyły się podziałem punktów.