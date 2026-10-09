Turniej ATP w Szanghaju. Mecz Hurkacz - Djoković

Bilans Serba z Polakami

Ostatnim Polakiem, który rywalizował z utytułowanym, 24-krotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych, był Kamil Majchrzak. Spotkanie odbyło się w marcu, w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Indian Wells, gdzie Polak uległ Serbowi w setach 6:4, 1:6, 2:6. Dla 30-letniego Majchrzaka była to wyczekiwana okazja do konfrontacji z jednym z gigantów światowego tenisa. Majchrzak z szacunkiem wypowiadał się o rywalu przed ich starciem.

W sumie w ramach rozgrywek z cyklu ATP Djoković stawał naprzeciw Polaków czternaście razy, nie przegrywając żadnego spotkania. W tym zestawieniu ośmiokrotnie jego rywalem był Hubert Hurkacz, cztery razy Łukasz Kubot, a raz Jerzy Janowicz. Do pierwszej rywalizacji Djokovicia z Polakiem, konkretnie z Kubotem, doszło już w 2004 roku podczas challengera w Budapeszcie, w trakcie którego Serb obchodził 17. urodziny. Spotkania tego nie wlicza się do oficjalnego bilansu zysków i strat ze względu na niższą rangę turnieju.

"To jeden z najlepszych tenisistów w historii, a jeśli masz się czegoś nauczyć, to najlepiej uczyć się od najlepszych. Poza tym nigdy nie miałem okazji zagrać z Rafą Nadalem czy Rogerem Federerem, więc liczyłem, że kiedyś będę mógł zmierzyć się z Novakiem" - przyznał wówczas Majchrzak, cytowany na stronie ATP.

Starcia z Hubertem Hurkaczem

Hubert Hurkacz mierzył się z Serbem ośmiokrotnie między 2019 a 2025 rokiem. Często mecze między tymi zawodnikami były niezwykle zacięte, czego dowodem jest starcie w 1/8 finału Wimbledonu w 2023 roku, kiedy Djoković triumfował po zaciętym boju: 7:6 (8-6), 7:6 (8-6), 5:7, 6:4. Innym przykładem wyrównanej rywalizacji obu graczy był finał w Genewie z ubiegłego roku, gdzie Serb odniósł swoje setne turniejowe zwycięstwo. Mecz zakończył się wynikiem 5:7, 7:6 (7-2), 7:6 (7-2).

Djoković odniósł już 102 turniejowe zwycięstwa, a niedawno pokazał świetną formę, triumfując w turnieju w Pekinie. Hurkacz również jest w bardzo dobrej dyspozycji, dotarł do finału w Chengdu i do półfinału w Pekinie. Mecz 2. rundy w Szanghaju zapowiada się fascynująco dla kibiców tenisa, a odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 12:00. Hurkacz przygotowuje się do przełamania niekorzystnej statystyki w rywalizacji Polaków ze słynnym Serbem.