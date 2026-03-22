Turniej ATP w Miami. Kamil Majchrzak nie czuje się faworytem, czy zdoła się zrewanżować?

Majchrzak debiutuje w trzeciej rundzie turnieju w Miami

Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze dotarł do trzeciej rundy turnieju w Miami. Polski tenisista podkreślił, że szybkość kortów sprzyja jego stylowi gry, co ułatwia mu zdobywanie punktów dzięki efektywnym uderzeniom i serwisowi. Wolniej ścierające się piłki pozwalają na utrzymanie ich świeżości, co jest dla niego istotne.

Zawodnik przyznał, że brakuje mu naturalnego uderzenia, charakterystycznego dla Carlosa Alcaraza czy Jannika Sinnera, co wymaga od niego większej pracy nad każdym punktem. Preferuje szybkie tempo gry, a obecna nawierzchnia w Miami wspiera jego strategię na korcie.

"Korty są tutaj w miarę szybkie, więc to pomaga moim uderzeniom i serwisom. Piłki wolniej się ścierają, więc są świeższe i łatwiej jest mi zdobywać punkty. Nie mam takiego naturalnego uderzenia jak Carlos Alcaraz czy Jannik Sinner, więc muszę muszę pracować na punkty. Lubię grać w szybkim tempie, a ta nawierzchnia mi pomaga" - przyznał Polak.

Czy Majchrzak zrewanżuje się Quentinowi Halysowi?

Piotrkowianin, zajmujący 57. miejsce w światowym rankingu ATP, w poniedziałek zmierzy się z Quentinem Halysiem, który plasuje się na 111. pozycji. Mimo niższej pozycji Francuza, Majchrzak nie czuje się faworytem, przypominając, że przegrał z nim w styczniu. Spodziewa się trudnego spotkania.

Polski tenisista ocenia Halysa jako bardzo dobrego zawodnika, którego ranking nie odzwierciedla jego tegorocznych wyników. Francuz dysponuje bardzo dobrym serwisem, dlatego kluczowe będzie pilnowanie własnych gemów serwisowych. Majchrzak zamierza wykorzystać swoje szanse i wierzy w rewanż, podkreślając swoje dobre przygotowanie.

"W styczniu z nim przegrałem, więc niekoniecznie czuję się faworytem. Spodziewam się trudnego spotkania, bo to bardzo dobry zawodnik. Ranking tego nie odzwierciedla, ale w tym roku odnosi super wyniki. Dysponuje bardzo dobrym serwisem więc ważne będzie pilnowanie własnych gemów serwisowych. Oczywiście spróbuję wykorzystać swoje szanse. Wierzę, że uda mi się zrewanżować za styczniowy mecz, bo jestem dobrze przygotowany" - podkreślił Majchrzak.

Majchrzak triumfuje nad Learnerem Tienem

W sobotę Polak odniósł cenne zwycięstwo, pokonując 20-letniego Amerykanina Learnera Tiena. Było to dopiero drugie w karierze Majchrzaka zwycięstwo nad tenisistą z najlepszej "30" światowego rankingu, co podkreśla wagę tego sukcesu. Rywal pomimo młodego wieku prezentuje dojrzały tenis.

Majchrzak spodziewał się trudnego spotkania, ale był dobrze przygotowany i miał plan na mecz. W pierwszej fazie gry szybkie tempo mu odpowiadało, jednak w drugim secie Tien zaczął zwalniać grę i cofnął się, utrudniając Polakowi życie. Majchrzak wolał, gdy rywal grał agresywniej do przodu.

"Tien mimo młodego wieku prezentuje bardzo dojrzały tenis i jest cały czas na fali wznoszącej, więc spodziewałem się trudnego spotkania. Jednak byłem przygotowany na to i miałem swój plan na ten mecz. Gra była szybka i wtedy czułem się zdecydowanie lepiej. W drugim secie rywal zaczął zwalniać grę i nieco się cofnął. Tym samym utrudniał mi życie, więc wolałem kiedy grał agresywniej i do przodu. Natomiast w trzecim secie zdołałem się przeorganizować i świetnie serwować, co na pewno mi pomagało" - ocenił Polak.

Jak Majchrzak odzyskał kontrolę w trzecim secie?

W trzecim secie piotrkowianin zdołał przeorganizować swoją grę i świetnie serwował, co znacząco mu pomogło. Jego solidność, z której jest znany, w dużym stopniu zapewniła mu sukces w sobotnim meczu, szczególnie w pierwszym secie, gdzie popełnił tylko cztery niewymuszone błędy, wobec piętnastu u rywala.

Majchrzak przyznał, że przez całego pierwszego seta czuł kontrolę nad meczem. W drugiej odsłonie, gdy rywal zmienił sposób gry, częściowo utracił kontrolę, co zmusiło go do cięższej pracy i skutkowało kilkoma niepotrzebnymi błędami. W trzecim secie tenisista oczyścił głowę i dobrze zareagował na zmiany, odzyskując pewność po wygraniu pierwszego gema.

"Przez całego pierwszego seta czułem, że mam kontrolę nad tym meczem. W drugiej odsłonie rywal zmienił sposób gry i trochę ta kontrola mi uciekła. Przez to zmusił mnie do cięższej pracy i popełniłem kilka błędów, których nie musiałem popełnić. W trzecim secie oczyściłem głowę i dobrze zareagowałem na jego zmiany. Kiedy wygrałem pierwszego gema, poczułem się pewnie" - zakończył Majchrzak.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.