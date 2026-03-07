Ekstraklasa piłkarska: Widzew Łódź pokonuje Lecha Poznań. Kto zadecydował o rozstrzygnięciu meczu?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-07 23:18

W ramach kolejki Ekstraklasy, Widzew Łódź zmierzył się z Lechem Poznań, dostarczając kibicom niezapomnianych emocji. To zacięte starcie Widzew - Lech, rozegrane na stadionie gospodarzy, obfitowało w dynamiczne zwroty akcji i bramki. Ostateczne rozstrzygnięcie wzbudziło spore zainteresowanie. Co przesądziło o końcowym wyniku tego ligowego pojedynku?

Zwycięstwo Widzewa Łódź w meczu Ekstraklasy

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Lechem Poznań, rozegrane na łódzkim stadionie, zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2:1. Do przerwy utrzymywał się remis 1:1, co zapowiadało zaciętą walkę w drugiej połowie. Na trybunach zasiadło 16 468 widzów, tworząc elektryzującą atmosferę podczas tego ligowego pojedynku.

Pierwsi na prowadzenie wyszli goście, kiedy w 28. minucie Gisli Thordarson umieścił piłkę w siatce Widzewa. Odpowiedź gospodarzy nastąpiła szybko: w 34. minucie Fran Alvarez doprowadził do wyrównania, czym zaskoczył poznańską obronę. Ta szybka wymiana ciosów świadczyła o wysokim tempie gry w początkowej fazie meczu.

Kluczowe detale meczu Widzew – Lech?

Decydująca bramka padła w 52. minucie spotkania, kiedy Emil Kornvig zapewnił Widzewowi Łódź prowadzenie 2:1, które utrzymało się do końca meczu. Sędzią głównym tego emocjonującego starcia był Szymon Marciniak z Płocka, czuwający nad przestrzeganiem zasad. Żółte kartki otrzymali Mateusz Żyro, Emil Kornvig, Andi Zeqiri z Widzewa oraz Pablo Rodriguez i Ali Gholizadeh z Lecha. W trakcie meczu dokonano kilku zmian w obu zespołach.

Pełne składy drużyn, z jakimi Widzew i Lech przystąpiły do tego ligowego starcia, prezentowały się następująco: Widzew Łódź: Veljko Ilić - Mateusz Żyro, Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi - Marcel Krajewski (81. Lindon Selahi), Lukas Lerager, Juljan Shehu, Christopher Cheng - Emil Kornvig (73. Angel Baena), Sebastian Bergier (62. Andi Zeqiri), Fran Alvarez (62. Mariusz Fornalczyk). Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny (80. Joel Pereira), Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak, Michał Gurgul - Taofeek Ismaheel (58. Ali Gholizadeh), Gisli Thordarson (58. Pablo Rodriguez), Timothy Ouma, Leo Bengtsson (71. Patrik Walemark) - Yannick Agnero (58. Mikael Ishak), Luis Palma.

