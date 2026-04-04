Turniej ATP w Bukareszcie: Navone i Merida Aguilar w finale. Jeden z nich stoi przed życiową szansą

Emocjonujące półfinały Turnieju ATP w Bukareszcie

Mariano Navone, rozstawiony jako trzeci w turnieju, pokonał w półfinale Holendra Botica van de Zandschulpa. Mecz był niezwykle wyrównany i zakończył się wynikiem 5:7, 7:6 (7-3), 7:5. Argentyńczyk udowodnił swoją wytrzymałość, odrabiając straty i wygrywając dwa kolejne sety po zaciętym tie-breaku.

W drugim półfinałowym starciu Daniel Merida Aguilar zmierzył się z Węgrem Fabianem Marozsanem. Hiszpan, po przegraniu pierwszego seta w tie-breaku 6:7 (4-7), zdołał odwrócić losy spotkania. Kolejne partie zakończyły się dominacją Meridy Aguilara wynikiem 6:3 i 6:1, zapewniając mu miejsce w finale.

Kto wzniesie się na nowe wyżyny w rankingu ATP?

Dla Mariano Navone’a, aktualnie zajmującego 60. miejsce w światowym rankingu, finał w Bukareszcie będzie już trzecim występem w decydującym meczu imprezy rangi ATP. Mimo wcześniejszych porażek, Argentyńczyk demonstruje stabilną formę i dąży do swojego pierwszego tytułu na tym poziomie.

Daniel Merida Aguilar, sklasyfikowany na 136. pozycji, osiągnął już największy sukces w swojej karierze, awansując do finału. Zwycięstwo w Bukareszcie zapewniłoby mu historyczny awans do czołowej setki rankingu ATP, co stanowiłoby przełomowy moment w jego tenisowej drodze.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.