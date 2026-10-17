Ekstraklasa koszykarzy dla Zastalu Zielona Góra. Kto okazał się liderem punktowym?

Zastal Zielona Góra odrabia początkowe straty

Spotkanie rozpoczęło się zdecydowanie po myśli gospodarzy, którzy narzucili własne tempo gry. W pierwszej kwarcie koszykarze Euvic GTK Gliwice triumfowali 25:17, wypracowując sobie obiecującą zaliczkę przed kolejnymi minutami meczu.

Sytuacja na parkiecie uległa zmianie w drugiej odsłonie, w której do głosu doszli goście. Zawodnicy Zastalu Zielona Góra odpowiedzieli wynikiem 21:13, co pozwoliło im wyrównać stan rywalizacji przed dłuższą przerwą.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu?

W drugiej połowie zarysowała się nieznaczna, ale konsekwentnie budowana przewaga przyjezdnych. Trzecią i czwartą kwartę goście wygrali odpowiednio 24:22 oraz 22:16, pieczętując triumf w całym spotkaniu 84:76. Liderem zespołu z Zielonej Góry okazał się Conley Garrison, który rzucił aż 24 punkty, a wspierali go Andrzej Mazurczak (14 pkt) i Gauthier Denis (12 pkt).

Po stronie gospodarzy punktowanie rozłożyło się nieco bardziej równomiernie, co ostatecznie nie wystarczyło do końcowego sukcesu. Najlepiej w barwach Euvic GTK Gliwice spisał się Ben Schwieger z dorobkiem 13 punktów, natomiast Eric Nottage i Justin Gray dołożyli do wyniku drużyny po 12 punktów.