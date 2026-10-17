Zacięte starcie Motor Lublin ze Śląskiem Wrocław. Zaskakujący finał w doliczonym czasie

Emocjonujący mecz w Lublinie

Spotkanie pomiędzy Motorem Lublin a Śląskiem Wrocław przyniosło wiele emocji. Pierwszą bramkę dla gości zdobył w 11. minucie Przemysław Banaszak. Motor odpowiedział trafieniem Makana Aiko w 61. minucie, ale chwilę później Malaly Dembele ponownie wyprowadził Śląsk na prowadzenie.

Gospodarze nie poddawali się. W 77. minucie Christopher Simon wyrównał wynik. Ostateczny cios zadał Yacine Bourhane, pewnie wykonując rzut karny w drugiej minucie doliczonego czasu gry.

Kluczowe kartki i składy drużyn

Podczas meczu sędzia Sebastian Krasny z Krakowa pokazał kilka żółtych kartek. Zespół gospodarzy otrzymał jedną, a gracze Śląska Wrocław musieli uważać na siebie bardziej, zbierając aż trzy upomnienia. Na trybunach zasiadło 15 200 widzów, co stworzyło doskonałą atmosferę.

Motor zagrał w składzie z Gasperem Tratnikiem w bramce i Karolem Czubakiem w ataku. Śląsk wystawił m.in. Karola Niemczyckiego i Przemysława Banaszaka. Obie ekipy przeprowadziły kilka zmian taktycznych, próbując przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.