Katarzyna Wasick deklasuje rywalki w Pucharze Świata. Polka niepokonana na 50 m stylem dowolnym

Katarzyna Wasick króluje na 50 m

Katarzyna Wasick triumfowała w klasyfikacji Pucharu Świata na 50 m stylem dowolnym trzeci rok z rzędu. Podczas ostatnich zawodów cyklu, rozegranych w Astanie, Polka uzyskała czas 23,30 s. Drugie miejsce zajęła Holenderka Marrit Steenbergen z wynikiem 23,41 s.

Dla 34-letniej pływaczki to już dziewiąte kolejne zwycięstwo na tym dystansie w Pucharze Świata. Wasick jest niepokonana w finałach na 50 m stylem dowolnym na 25-metrowym basenie od mistrzostw świata w 2022 roku. W Astanie Polka startowała również na 100 m stylem dowolnym, zajmując czwarte miejsce z czasem 52,33 s (wygrała Steenbergen z 50,52 s).

"Szczerze mówiąc, czuję się fantastycznie" – powiedziała Wasick cytowana przez stronę internetową World Aquatics.

"Wygrywać tyle razy, przez tyle lat, w moim wieku – to nie jest łatwe, zdecydowanie nie jest łatwe. Cieszę się jednak, że udaje mi się utrzymać formę i stale się rozwijać. Na każdym kolejnym etapie byłam szybsza, co bardzo mnie cieszy" - dodała.

Zaskakujący start na 1500 m

Reprezentantka AZS AWF Katowice w Astanie zdecydowała się na nietypowy dla siebie start. Po raz drugi w karierze wystąpiła na dystansie 1500 m stylem dowolnym. Wynik 18.38,61 dał jej szóstą pozycję, a zwyciężyła Ching Hwee Gan z Singapuru z czasem 15.38,41.

Zawody w stolicy Kazachstanu były finałem tegorocznego cyklu PŚ. W październiku rywalizacja toczyła się także w Baku i Taszkencie. Z powodu takiego wyboru miast-gospodarzy, światowa federacja ustaliła, że motywem przewodnim imprezy będzie "Jedwabny Szlak", nawiązując do historycznych szlaków handlowych.