Wetrzyj to w zniszczone paznokcie po hybrydzie. Płytka szybko stanie się twarda i mocna

Choć manicure hybrydowy cieszy się ogromną popularnością, może negatywnie wpływać na kondycję paznokci, powodując ich łamliwość i rozdwajanie.

Dostępne są jednak nieskomplikowane, domowe metody na odbudowę zniszczonej po takich zabiegach płytki.

Te naturalne rozwiązania nie tylko wzmacniają paznokcie, ale też wyraźnie poprawiają ich estetykę.

Sprawdź, w jaki sposób przywrócić swoim paznokciom zdrowie i naturalny blask, nie wydając fortuny!

Jak wzmocnić paznokcie zniszczone hybrydą? Prosty, domowy sposób

Od wielu lat manicure hybrydowy króluje wśród zabiegów wybieranych w salonach urody. Kobiety cenią go przede wszystkim za niezwykłą trwałość, intensywny kolor i długotrwały połysk. Niestety, częste i długofalowe korzystanie z tego typu stylizacji nierzadko prowadzi do drastycznego osłabienia płytki. W efekcie paznokcie zaczynają się kruszyć, łamać i nieestetycznie rozdwajać. Wtedy pojawia się pytanie, jak skutecznie wzmocnić zniszczone hybrydą paznokcie? Z pomocą przychodzą tu domowe odżywki, które nie tylko utwardzą płytkę i zapobiegną jej rozdwajaniu, ale również odpowiednio wypielęgnują otaczające ją skórki. Regularne stosowanie, chociażby raz dziennie, przynosi zauważalne efekty już po kilku dobach. Prawdziwym hitem w ratowaniu zniszczonych paznokci jest olejek rycynowy. Wystarczy każdego wieczoru dokładnie wcierać go w płytkę, by w krótkim czasie stała się ona znacznie mocniejsza i wyraźnie zdrowsza.

Oliwa z oliwek i cytryna na ratunek osłabionym paznokciom

Dzięki wysokiej zawartości kwasu rycynolowego, a także bogactwu witamin i minerałów, olejek rycynowy wykazuje silne działanie odżywcze oraz ochronne. Skutecznie wzmacnia płytkę i stymuluje krążenie w macierzy, co przekłada się na szybszy wzrost paznokci. Dodatkowo zapobiega ich przesuszeniu i rozdwajaniu. Jednak w regeneracji po hybrydzie świetnie sprawdzi się również mieszanka oliwy z oliwek i soku ze świeżej cytryny. Wystarczy podgrzać około pół szklanki oliwy, dodać do niej dwie łyżki soku cytrynowego i w tak przygotowanej kąpieli moczyć dłonie przez 10 minut. Dlaczego ten domowy sposób jest tak skuteczny? Oliwa z oliwek, obfitująca w witaminy i zdrowe kwasy tłuszczowe, perfekcyjnie nawilża skórki i głęboko wzmacnia paznokcie. Z kolei sok z cytryny działa rozjaśniająco, usuwając nieestetyczne przebarwienia i przywracając płytce naturalny, zdrowy wygląd. Ponadto doskonale zmiękcza skórki, znacznie ułatwiając ich późniejsze odsunięcie lub usunięcie.

8