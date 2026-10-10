Trefl Gdańsk wygrywa Gigantów Siatkówki. Kto został najlepszym zawodnikiem?

Dominacja gdańszczan w turnieju

Zespół Energa Trefl Gdańsk zdominował rywalizację podczas turnieju Giganci Siatkówki rozgrywanego w Wałbrzychu. W wielkim finale drużyna z Trójmiasta pewnie pokonała Aluron CMC Wartę Zawiercie 3:0. Emocje w tym decydującym spotkaniu przyniosła jedynie pierwsza partia, którą gdańszczanie wygrali na przewagi 27:25.

Kolejne odsłony finałowego meczu to już absolutna kontrola siatkarzy z północy Polski. W drugiej i trzeciej partii przewaga Trefla była bardzo wyraźna, co przełożyło się na pewne wygrane do 17 oraz do 15. Dzięki temu triumf w całych zawodach stał się w pełni zasłużonym faktem.

Jak zagrały tureckie zespoły?

Droga do finału rozpoczęła się od szybkiego i efektownego zwycięstwa Trefla nad Spor Toto SK w pierwszym półfinale. Znacznie bardziej zacięty był drugi mecz tej fazy, w którym mistrz Polski z Zawiercia pokonał Halkbank Ankara 3:1 po bardzo wyrównanych setach. Trzecie miejsce w turnieju zajął ostatecznie Halkbank Ankara, a czwarte przypadło w udziale Spor Toto SK.

W sobotnim starciu o najniższy stopień podium obie tureckie drużyny zafundowały wałbrzyskim kibicom prawdziwy pięciosetowy spektakl, w którym jedna z partii zakończyła się niezwykłym wynikiem 36:34. Najlepszym zawodnikiem całych zawodów został wybrany przyjmujący Trefla Gdańsk, Piotr Orczyk.