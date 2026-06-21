Transfery w Ekstraklasie. Kto pożegnał się z poznańskim zespołem

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-21 19:45

Klub Lech Poznań traci dwóch zawodników tuż przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu. Władze drużyny z Wielkopolski potwierdziły, że Nigeryjczyk Taofeek Ismaheel oraz Kenijczyk Timothy Ouma opuszczają Lech Poznań. Obaj piłkarze przebywali w minionych rozgrywkach na zasadzie wypożyczenia.

Stare, skórzane buty piłkarskie Nike Tiempo leżą na drewnianej ławce w szatni, obok zwiniętej skarpetki, symbolizując pożegnanie z klubem Lech Poznań i transfery w Ekstraklasie, o których przeczytasz na naszym portalu. W tle widać zamazane boisko.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Znoszone buty piłkarskie i zwinięta getra na drewnianej ławce w szatni z widokiem na boisko.

Powrót afrykańskiego pomocnika do Czech

Timothy Ouma dołączył do poznańskiej drużyny w lipcu ubiegłego roku. Kenijczyk został wówczas wypożyczony ze Slavii Praga na czas trwania nadchodzących rozgrywek. Występując w barwach Kolejorza, rozegrał łącznie 34 mecze we wszystkich możliwych turniejach. W tym czasie zdołał zanotować zaledwie jedną asystę.

Władze wielkopolskiego klubu przeanalizowały statystyki zawodnika i podjęły ostateczną decyzję. Działacze z Poznania nie byli zainteresowani wykupem piłkarza po zakończeniu obowiązującej umowy. Z powodu braku porozumienia transferowego Kenijczyk musiał opuścić zespół i wrócił do Czech.

Gdzie wraca skrzydłowy zespołu mistrza Polski

Drugim graczem żegnającym się z drużyną mistrza Polski jest Taofeek Ismaheel. Skrzydłowy dołączył do zespołu na zasadzie wypożyczenia z Górnika Zabrze w ubiegłym sezonie. Podobnie jak Ouma, reprezentował barwy wielkopolskiego klubu w 34 oficjalnych spotkaniach. Podczas rywalizacji w ramach Ligi Konferencji strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty.

Statystyki Nigeryjczyka na boiskach polskiej ekstraklasy prezentowały się nieco słabiej. Na krajowym podwórku zawodnik zapisał na swoim koncie jednego gola i asystował przy dwóch bramkach. Poznański klub zdecydował, że nie wykupi tego piłkarza z Górnika Zabrze, a drużyna z Wielkopolski w najbliższy poniedziałek rozpocznie przygotowania do nowego sezonu.