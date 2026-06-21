Transfery w Ekstraklasie. Kto pożegnał się z poznańskim zespołem

Powrót afrykańskiego pomocnika do Czech

Timothy Ouma dołączył do poznańskiej drużyny w lipcu ubiegłego roku. Kenijczyk został wówczas wypożyczony ze Slavii Praga na czas trwania nadchodzących rozgrywek. Występując w barwach Kolejorza, rozegrał łącznie 34 mecze we wszystkich możliwych turniejach. W tym czasie zdołał zanotować zaledwie jedną asystę.

Władze wielkopolskiego klubu przeanalizowały statystyki zawodnika i podjęły ostateczną decyzję. Działacze z Poznania nie byli zainteresowani wykupem piłkarza po zakończeniu obowiązującej umowy. Z powodu braku porozumienia transferowego Kenijczyk musiał opuścić zespół i wrócił do Czech.

Gdzie wraca skrzydłowy zespołu mistrza Polski

Drugim graczem żegnającym się z drużyną mistrza Polski jest Taofeek Ismaheel. Skrzydłowy dołączył do zespołu na zasadzie wypożyczenia z Górnika Zabrze w ubiegłym sezonie. Podobnie jak Ouma, reprezentował barwy wielkopolskiego klubu w 34 oficjalnych spotkaniach. Podczas rywalizacji w ramach Ligi Konferencji strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty.

Statystyki Nigeryjczyka na boiskach polskiej ekstraklasy prezentowały się nieco słabiej. Na krajowym podwórku zawodnik zapisał na swoim koncie jednego gola i asystował przy dwóch bramkach. Poznański klub zdecydował, że nie wykupi tego piłkarza z Górnika Zabrze, a drużyna z Wielkopolski w najbliższy poniedziałek rozpocznie przygotowania do nowego sezonu.