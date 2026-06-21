2. Ekstraliga żużlowa. Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. pokonuje Cellfast Wilki Krosno

Moonfin Magnus triumfuje na własnym torze

Spotkanie 2. Ekstraligi żużlowej zakończyło się wyraźnym zwycięstwem drużyny Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. nad zespołem Cellfast Wilki Krosno. Ostateczny wynik rywalizacji to 54:36 na korzyść gospodarzy. Jest to znaczący rewanż po pierwszej rundzie, którą wygrała drużyna z Krosna stosunkiem 50:40.

Dzięki wysokiej wygranej w tym spotkaniu, punkt bonusowy w dwumeczu przypadł zespołowi Moonfin Magnus Ostrów Wlkp.. Kibice zgromadzeni na stadionie mogli oglądać zaciętą walkę, w której ostatecznie dominowali miejscowi zawodnicy, budując bezpieczną przewagę nad rywalami z południa Polski.

Jak punktowali poszczególni zawodnicy?

W zwycięskiej drużynie Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. najlepiej punktującym zawodnikiem był Jakub Krawczyk, który zdobył 11 punktów. Tuż za nim uplasował się Jonas Seifert-Salk z dorobkiem 10 punktów. Gleb Czugunow i Frederik Jakobsen dołożyli po 9 punktów, Chris Holder 6, Paweł Sitek 5, a Filip Seniuk 4 punkty.

W ekipie Cellfast Wilki Krosno najwyższy wynik uzyskał Tobiasz Musielak, inkasując 12 punktów dla swojej drużyny. Luke Becker oraz Robert Chmiel wywalczyli po 8 punktów. Pozostali zawodnicy to: Jakub Wieszczak (5 pkt), Casper Henriksson (2 pkt) i Szymon Bańdur (1 pkt). Oskar Kręglicki zakończył mecz z zerowym dorobkiem punktowym.