Turniej ATP w Londynie. Kto wygrał finał na trawiastych kortach?

Zacięta walka o prestiżowe trofeum

Argentyńczyk Francisco Cerundolo okazał się najlepszy na trawiastych kortach w londyńskim Queen’s Clubie, triumfując w imprezie rangi ATP 500. W finale turnieju pokonał amerykańskiego tenisistę Tommy'ego Paula po trzysetowym spotkaniu, które ostatecznie zakończyło się wynikiem 6:7 (4-7), 6:4, 6:3.

Rozstawiony z siódmym numerem 27-letni zawodnik z Argentyny wygrał w niedzielę piątą imprezę cyklu ATP Tour. Ogółem południowoamerykański tenisista może pochwalić się już szóstym tytułem wywalczonym w swojej dotychczasowej karierze.

Jaki jest bilans spotkań obu zawodników?

Niedzielne zwycięstwo w Londynie stanowiło powtórkę sytuacji sprzed trzech lat z innej imprezy rozgrywanej na trawie w Eastbourne. Wtedy również w decydującym starciu argentyński tenisista zaprezentował się z lepszej strony i pokonał amerykańskiego rywala.

Dzięki wynikowi w finałowym starciu Argentyńczyk poprawił bezpośredni bilans meczów z Paulem, który obecnie wynosi 6-2 na jego korzyść. Warto przypomnieć, że w pierwszej rundzie londyńskich zmagań z turniejem pożegnał się jedyny Polak, Kamil Majchrzak.