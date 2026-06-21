Turniej ATP w Londynie. Kto wygrał finał na trawiastych kortach?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-21 18:45

Argentyński tenisista Francisco Cerundolo odniósł cenne zwycięstwo, wygrywając prestiżowy turniej ATP w Londynie. Zmagania na słynnych trawiastych kortach Queen’s Clubu zakończyły się zaciętym, trzysetowym finałem. Kto musiał uznać wyższość triumfatora i jak zaprezentował się reprezentant Polski?

Męska dłoń w białej opasce trzyma rakietę tenisową z żółtą piłką na tle trawiastego kortu i pustych trybun, symbolizując zmagania w turnieju ATP w Londynie. O wynikach finału przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisisty uderzająca rakietą żółtą piłkę nad kortem trawiastym.

Zacięta walka o prestiżowe trofeum

Argentyńczyk Francisco Cerundolo okazał się najlepszy na trawiastych kortach w londyńskim Queen’s Clubie, triumfując w imprezie rangi ATP 500. W finale turnieju pokonał amerykańskiego tenisistę Tommy'ego Paula po trzysetowym spotkaniu, które ostatecznie zakończyło się wynikiem 6:7 (4-7), 6:4, 6:3.

Rozstawiony z siódmym numerem 27-letni zawodnik z Argentyny wygrał w niedzielę piątą imprezę cyklu ATP Tour. Ogółem południowoamerykański tenisista może pochwalić się już szóstym tytułem wywalczonym w swojej dotychczasowej karierze.

Jaki jest bilans spotkań obu zawodników?

Niedzielne zwycięstwo w Londynie stanowiło powtórkę sytuacji sprzed trzech lat z innej imprezy rozgrywanej na trawie w Eastbourne. Wtedy również w decydującym starciu argentyński tenisista zaprezentował się z lepszej strony i pokonał amerykańskiego rywala.

Dzięki wynikowi w finałowym starciu Argentyńczyk poprawił bezpośredni bilans meczów z Paulem, który obecnie wynosi 6-2 na jego korzyść. Warto przypomnieć, że w pierwszej rundzie londyńskich zmagań z turniejem pożegnał się jedyny Polak, Kamil Majchrzak.