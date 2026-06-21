Wisła Kraków wypożycza Marcela Łubika z FC Augsburg. Młody bramkarz przedłuża kontrakt

Wisła Kraków wzmacnia pozycję bramkarza

Wisła Kraków dokonała kolejnego wzmocnienia przed nowym sezonem Ekstraklasy. Beniaminek pozyskał na zasadzie wypożyczenia bramkarza Marcela Łubika. 22-letni zawodnik przechodzi do klubu ze stolicy Małopolski z niemieckiego FC Augsburg.

Co istotne, transakcja ta łączy się z dłuższą perspektywą dla młodego piłkarza w Niemczech. Równocześnie z przejściem do Krakowa Łubik przedłużył swój kontrakt z FC Augsburg do 30 czerwca 2029 roku. Decyzja ta pokazuje zaufanie niemieckiego klubu do umiejętności polskiego golkipera.

Gdzie wcześniej grał Marcel Łubik?

Pochodzący z Nowogardu piłkarz jest wychowankiem szkółki FC Augsburg. Ostatnie lata swojej kariery spędził na polskich boiskach, zdobywając cenne doświadczenie. Najpierw bramkarz występował na wypożyczeniu w pierwszoligowym GKS Tychy, gdzie mógł regularnie rozgrywać spotkania.

W rozgrywkach 2025/26 Łubik reprezentował barwy Górnika Zabrze, z którym osiągnął znaczące sukcesy. Wspólnie z zabrzańskim zespołem wywalczył wicemistrzostwo kraju oraz Puchar Polski. Warto dodać, że utalentowany zawodnik jest również młodzieżowym reprezentantem Polski.