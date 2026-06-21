Wisła Kraków wypożycza Marcela Łubika z FC Augsburg. Młody bramkarz przedłuża kontrakt

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-21 15:44

Wisła Kraków pozyskała na zasadzie wypożyczenia bramkarza Marcela Łubika. Zawodnik dołączył do beniaminka z FC Augsburg, podpisując nowy, długoterminowy kontrakt z niemieckim zespołem. Młodzieżowy reprezentant Polski spędzi najbliższy sezon w barwach "Białej Gwiazdy".

Bramkarz w beżowych rękawicach piłkarskich, ubrany w czarną koszulkę, łapie lecącą piłkę na tle bramki i zielonej trawy. Ta sytuacja nawiązuje do wzmocnienia Wisły Kraków bramkarzem Marcelem Łubikiem, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce bramkarza w rękawicach próbującego złapać białą piłkę lecącą do bramki na boisku piłkarskim.

Wisła Kraków wzmacnia pozycję bramkarza

Wisła Kraków dokonała kolejnego wzmocnienia przed nowym sezonem Ekstraklasy. Beniaminek pozyskał na zasadzie wypożyczenia bramkarza Marcela Łubika. 22-letni zawodnik przechodzi do klubu ze stolicy Małopolski z niemieckiego FC Augsburg.

Co istotne, transakcja ta łączy się z dłuższą perspektywą dla młodego piłkarza w Niemczech. Równocześnie z przejściem do Krakowa Łubik przedłużył swój kontrakt z FC Augsburg do 30 czerwca 2029 roku. Decyzja ta pokazuje zaufanie niemieckiego klubu do umiejętności polskiego golkipera.

Gdzie wcześniej grał Marcel Łubik?

Pochodzący z Nowogardu piłkarz jest wychowankiem szkółki FC Augsburg. Ostatnie lata swojej kariery spędził na polskich boiskach, zdobywając cenne doświadczenie. Najpierw bramkarz występował na wypożyczeniu w pierwszoligowym GKS Tychy, gdzie mógł regularnie rozgrywać spotkania.

W rozgrywkach 2025/26 Łubik reprezentował barwy Górnika Zabrze, z którym osiągnął znaczące sukcesy. Wspólnie z zabrzańskim zespołem wywalczył wicemistrzostwo kraju oraz Puchar Polski. Warto dodać, że utalentowany zawodnik jest również młodzieżowym reprezentantem Polski.