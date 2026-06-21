Turniej WTA w Nottingham zakończony. Kto sięgnął po trofeum?

Trzysetowy finał na trawie w Nottingham

Marie Bouzkova odniosła zwycięstwo w zawodach rangi WTA 250 w Nottingham. Czeska tenisistka pokonała Emmę Navarro w decydującym starciu na kortach trawiastych. Wynik spotkania to 7:6 (7-5), 4:6, 6:2. Mecz finałowy był niezwykle zacięty i trwał prawie trzy godziny.

Dla 27-letniej zawodniczki z Czech to istotny moment w karierze. Turniej WTA w Nottingham przyniósł jej czwarty tytuł w singlu. Finałowy pojedynek był pierwszym oficjalnym starciem obu tych zawodniczek na zawodowych kortach. Amerykanka, rozstawiona z numerem trzecim, postawiła trudne warunki grającej z „czwórką” Bouzkovej.

Czy to początek dobrej passy Czeszki?

Zawody w Nottingham są ważnym etapem przygotowań do Wimbledonu. Turniej WTA na trawie to specyficzne wyzwanie dla każdej tenisistki ze względu na krótką część sezonu rozgrywaną na tej nawierzchni. Zwycięstwo Bouzkovej może zwiastować dobrą formę przed najważniejszą imprezą na kortach trawiastych. Sukces w Wielkiej Brytanii to cenny zastrzyk punktów do rankingu i pewności siebie.

Amerykanka Emma Navarro mimo porażki w finale również zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Kluczowy dla losów spotkania okazał się trzeci set, w którym Czeszka wygrała pewnie 6:2, po wcześniejszej wyrównanej walce. Turniej WTA w Nottingham po raz kolejny udowodnił, że rywalizacja na trawie bywa bardzo wyrównana, a o sukcesie decydują detale.