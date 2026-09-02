Transfer Michała Rosiaka z Śląska Wrocław do Twente Enschede. Gdzie zagra prawy obrońca?

Długie negocjacje zakończone sukcesem

Holenderskie Twente Enschede wykazywało zainteresowanie pozyskaniem Michała Rosiaka jeszcze przed startem obecnych rozgrywek. Początkowo kluby nie potrafiły dojść do porozumienia w kwestii kwoty odstępnego za zawodnika. Rozmowy przeciągały się, jednak ostatecznie zakończyły się sukcesem.

Dopiero 2 września, w ostatnim dniu letniego okienka transferowego w lidze holenderskiej, Śląsk Wrocław oficjalnie poinformował o sprzedaży swojego prawego obrońcy. Kwota transferu nie została ujawniona, ale wiadomo, że umowa została sfinalizowana jako transfer gotówkowy.

Z Londynu przez Wrocław do Holandii

Michał Rosiak dołączył do Śląska Wrocław niemal dokładnie rok temu, przechodząc z Arsenalu Londyn. Młody defensor szybko stał się kluczową postacią w zespole prowadzonym przez trenera Ante Simundzę, znacząco przyczyniając się do awansu drużyny do ekstraklasy.

W bieżącym sezonie 20-latek zdążył wystąpić w sześciu spotkaniach. Łącznie w barwach wrocławskiego klubu rozegrał 30 meczów, w których zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. Warto dodać, że Rosiak nie jest jedynym byłym graczem Śląska w Twente - wcześniej, po wygaśnięciu kontraktu, do holenderskiej ekipy dołączył lewy obrońca Krzysztof Kurowski.