Górnik Zabrze ogłasza transfer. Kto wzmocnił drugą linię zespołu?

Kto zasilił środek pola śląskiej drużyny?

Wychowanek duńskiego Aalborga został oficjalnie wykupiony z włoskiego zespołu SC Pisa, w którym spędził dwa ostatnie sezony. Defensywny pomocnik ma wnieść nową jakość do gry śląskiej ekipy. W Zabrzu 25-letni zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący przez trzy lata. Jego transfer został w pełni sfinalizowany i potwierdzony przez władze polskiego klubu. Gracz od razu dołączył do treningów z resztą składu.

Jest to już drugi zawodnik, który wzmocnił zabrzan w samej końcówce letniego okna transferowego. Wcześniej zarząd klubu ogłosił sprowadzenie innego gracza z Półwyspu Apenińskiego. Szeregi zespołu zasilił 23-letni napastnik z Martyniki Janis Antiste. Został on wypożyczony z włoskiego Sassuolo, aby znacząco wzmocnić siłę ataku. Sztab szkoleniowy liczy na bardzo szybką adaptację obu nowo pozyskanych piłkarzy.

Jak wyglądają wyniki zespołu z Zabrza?

Drużyna prowadzona przez trenera Michala Gasparika ma za sobą intensywny okres w europejskich pucharach. Zespół najpierw pożegnał się z kwalifikacjami Ligi Mistrzów po rywalizacji z tureckim Fenerbahce Stambuł. Polska ekipa zanotowała tam porażkę 0:1 na wyjeździe oraz remis 1:1 na własnym stadionie. Następnie zespół walczył o Ligę Europy z węgierskim Ferencvarosem Budapeszt, jednak zakończył ten dwumecz z identycznym bilansem bramkowym. Po tych spotkaniach uwaga zespołu skupiła się na trzecich rozgrywkach.

Europejską przygodę drużyny zakończyły zmagania w kwalifikacjach Ligi Konferencji, gdzie ekipa nie sprostała francuskiemu AS Monaco. Zespół przegrał te kluczowe starcia w stosunku 2:3 oraz 1:4. Obecnie zabrzanie mogą skupić się wyłącznie na rozgrywkach na krajowym podwórku. Po czterech dotychczasowych występach w najwyższej klasie rozgrywkowej zabrzanie zgromadzili na swoim koncie dziewięć punktów. Taki dorobek pozwala im obecnie zajmować stabilną piątą lokatę w ekstraklasowej tabeli.