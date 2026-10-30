Marcin Bułka kontuzjowany przed meczami Ligi Narodów. Fatalne informacje dla Jana Urbana

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-30 15:27

Reprezentację Polski dzielą już tylko nieco ponad dwa tygodnie od decydujących starć w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA. Przed zgrupowaniem pojawiły się jednak bardzo złe wiadomości dla selekcjonera Jana Urbana. Poważnego urazu nabawił się podstawowy bramkarz kadry, Marcin Bułka, którego występ w nadchodzących spotkaniach stoi pod dużym znakiem zapytania.

Portret bramkarza Marcina Bułki w sportowej bluzie. O jego kontuzji przed Ligą Narodów przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Paweł Kibitlewski/Super Express

W ostatnim czasie Marcin Bułka stał się kluczową postacią drużyny narodowej i z powodzeniem strzegł polskiej bramki w starciach Ligi Narodów UEFA, ugruntowując swoją pozycję w zespole. Wszystko wskazuje jednak na to, że selekcjoner Jan Urban nie będzie mógł skorzystać z jego usług podczas nadchodzących, listopadowych pojedynków Biało-Czerwonych przeciwko Rumunii (14 listopada) oraz Szwecji (17 listopada).

Golkiper z Polski zabrakło całkowicie w kadrze saudyjskiej drużyny Neom SC na wygrane 2:0 starcie z zespołem Abha. Początkowe prognozy szkoleniowca tego klubu, Christophe'a Galtiera, zakładały około dziesięciodniową przerwę naszego zawodnika w grze. Z ustaleń „Przeglądu Sportowego” wynika jednak, że uraz jest znacznie bardziej skomplikowany, a bramkarz doznał naderwania więzadła pobocznego w kolanie, co wiąże się z dużo dłuższą absencją na boisku.

Ewentualna nieobecność Marcina Bułki podczas listopadowego zgrupowania postawi Jana Urbana w niezwykle trudnym położeniu kadrowym. Selekcjoner ma ograniczone pole manewru, ponieważ Kamil Grabara nadal leczy groźny uraz, natomiast zmagający się z rozmaitymi kłopotami Łukasz Skorupski był w ostatnim czasie pomijany przy wysyłaniu powołań.

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