Iga Świątek ma problemy zdrowotne przed meczem z Mają Chwalińską. Dziennikarka ujawnia kulisy

Kibice z niecierpliwością czekają na zaplanowane starcie Iga Świątek - Maja Chwalińska, które wyłoni finalistkę zawodów rangi WTA 1000 w chińskim Wuhan. To niezwykle istotne spotkanie dla obu zawodniczek. Była liderka światowego rankingu zagra w tej fazie podobnego turnieju po raz dwudziesty piąty, z kolei jej rodaczka zadebiutuje na takim szczeblu. Dodatkowo stawką dla Świątek jest udział w kończącym rok turnieju WTA Finals. Triumf w całych zmaganiach pozwoli jej wyprzedzić Karolinę Muchovą w zestawieniu WTA Race i awansować na 8. pozycję. W drugim półfinałowym pojedynku zobaczymy Sonay Kartal i Jelenę Ostapenko, z którą Raszynianka ma wyjątkowo niekorzystny bilans bezpośrednich spotkań (0-6).

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Wszystko wskazuje na to, że starcie Iga Świątek - Maja Chwalińska w Wuhan dostarczy kibicom wielu wrażeń. Entuzjazm studzą jednak wieści przekazane przez znaną dzinnikarkę tenisową, Reem Abulleil. Będąca na miejscu w Chinach reporterka poinformowała, że Iga zmaga się z pewnymi kłopotami zdrowotnymi. Z tego właśnie powodu polska tenisistka nie wzięła udziału w tradycyjnej konferencji prasowej po wygranym 6:4, 6:1 meczu ćwierćfinałowym przeciwko Ann Li.

Iga Świątek czuła się dziś „trochę niedobrze” i nie była w stanie wziąć udziału w konferencji prasowej w Wuhan po zwycięstwie nad Ann Li, ale turniej udostępnił kilka jej cytatów. Powiedziała, że mecz z Li był „bardzo pozytywny” i że jest „bardzo podekscytowana” przed półfinałem z Chwalińską - napisała Reem Abulleil na platformie X.

Kibice mają wielką nadzieję, że dolegliwości Igi Świątek nie okażą się zbyt uciążliwe i nie przeszkodzą jej w występie. Wszyscy liczą na to, że obie reprezentantki Polski wyjdą na kort w sobotę w optymalnej dyspozycji, by stoczyć pasjonujący bój o finał.

Zaraz po wyeliminowaniu Ann Li, dziennikarze poprosili raszyniankę o skomentowanie nadchodzącego pojedynku przeciwko swojej wieloletniej koleżance.

- To na pewno wspaniale, że mamy dwie polskie zawodniczki w półfinałach. Myślę, że to wiele znaczy dla polskiego tenisa. Mam nadzieję, że będzie to ładny mecz. Naprawdę cieszę się z powodu Mai. Na pewno poprawiła swój tenis w tym roku. Czekam na ten mecz. Teraz skupię się na regeneracji oraz przygotowaniu i będę gotowa - stwierdziła Iga.

Kiedy półfinał Iga Świątek - Maja Chwalińska?

Polski półfinał, w którym zmierzą się Iga Świątek i Maja Chwalińska, zaplanowano na sobotę 17 października. Rozpoczęcie spotkania przewidziane jest na godziny 12.30-13.00 czasu polskiego. Zawodniczki wyjdą na kort po zakończeniu pierwszej rywalizacji półfinałowej pomiędzy Ostapenko a Kartal, która ma wystartować o 11:00. Transmisję telewizyjną z tego wydarzenia będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport 2.