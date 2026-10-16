GKS Katowice pokonał Aluron CMC Wartę Zawiercie. Zaskakujący wynik w Ekstraklasie

Zacięte sety i zwycięstwo gospodarzy

Spotkanie w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej przyniosło fanom wiele siatkarskich emocji. Drużyna GKS Katowice zaprezentowała się z doskonałej strony, pokonując zespół gości w trzech niezwykle wyrównanych partiach. Pierwszy set zakończył się grą na przewagi, z której zwycięsko wyszli miejscowi gracze, wygrywając 26:24.

Kolejne odsłony tego emocjonującego starcia miały bardzo zbliżony i wyrównany przebieg. W drugim oraz w trzecim secie trwała zacięta walka punkt za punkt. Ostatecznie zawodnicy GKS Katowice triumfowali do 23 oraz do 22, co zapewniło im cenne i dość niespodziewane zwycięstwo w całym spotkaniu 3:0.

Jakie były składy obu drużyn?

W barwach zwycięskiej ekipy z Katowic od pierwszych minut na parkiecie pojawili się Aleks Batak, Matthew Knigge oraz Bartłomiej Krulicki. Szkoleniowiec gospodarzy desygnował do gry również Michała Superlaka i Łukasza Szymańskiego, a na pozycji libero wystąpił Szymon Gregorowicz. Z ławki rezerwowych swoją drużynę wspierali Damian Domagała oraz Wojciech Ferens.

Zespół z Zawiercia przystąpił do meczu w bardzo mocnym zestawieniu, z wieloma reprezentantami na boisku. W wyjściowym składzie pojawili się między innymi Mateusz Bieniek, Tomasz Fornal i Jakub Kochanowski. Linię uzupełniali Bartosz Kwolek, Bartłomiej Bołądź i Miguel Tavares Rodrigues, ale tego dnia nie zdołali oni odwrócić losów rywalizacji.