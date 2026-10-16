Mistrzostwa Polski w skokach na igelicie. Kto sensacyjnie stanął na podium?

Kto zdobył medale w Zakopanem?

Zmagania na skoczni im. Stanisława Marusarza przyniosły ciekawe rozstrzygnięcia. W rywalizacji kobiet Anna Twardosz z KS AZS AWF Katowice obroniła ubiegłoroczny tytuł mistrzowski. Drugie miejsce zajęła Kamila Karpiel reprezentująca LKS Poroniec Poronin. Na najniższym stopniu podium stanęła z kolei Nicole Konderla, także z KS AZS AWF Katowice.

W konkursie mężczyzn po raz pierwszy w karierze triumfował Kacper Tomasiak z LKS Klimczok Bystra. Wyniki za jego plecami uległy jednak zmianie kilkanaście minut po zakończeniu rywalizacji. Sędziowie dokonali korekty punktowej, która przetasowała ostateczny układ na podium. Ostatecznie srebrny medal zdobył Paweł Wąsek, a trzecie miejsce zajął Klemens Joniak.

"Wcześniej nie udawało się wejść nawet do „dziesiątki”, więc teraz radość jest, chociaż w konkursowych skokach szału nie było. Kilka lepszych oddałem na treningu" — ocenił swój występ zawodnik LKS Klimczok Bystra.

Kiedy zaplanowano konkurs duetów?

Piątkowe zmagania na obiekcie w Zakopanem przyciągnęły na start szeroką stawkę skoczków. W zawodach wystartowało łącznie 86 mężczyzn oraz zaledwie sześć kobiet. Wśród uczestników znaleźli się również zagraniczni reprezentanci, w tym zawodnicy z Czech oraz Ukrainy. Dla kibiców główną atrakcją była jednak zacięta rywalizacja o krajowe medale.

Już w sobotę fani skoków będą świadkami kolejnej sportowej rywalizacji. Na Wielkiej Krokwi zaplanowano bowiem drużynowy konkurs duetów. Seria próbna rozpocznie się o godzinie 9.45, natomiast pierwsza runda wystartuje o 11.00. Do drugiej serii awansuje 12 czołowych ekip, a w ścisłym finale zaprezentuje się osiem najlepszych drużyn, gdzie tytułu bronić będzie Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe.