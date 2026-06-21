Szwecja zdemolowana przez Holandię na MŚ 2026. Koszmar w Houston

Historyczna porażka na MŚ 2026

Podczas gdy Szwedzi świętowali Midtsommar, ich reprezentacja rozgrywała drugi mecz na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych. Szwecja przegrała z Holandią 1:5, co tamtejsze media uznały za absolutną katastrofę. Dziennikarze użyli mocnych słów, opisując drużynę narodową jako "zdemolowaną" i "wbitą w trawę".

To najwyższa przegrana szwedzkiej reprezentacji na mundialu od 76 lat. W 1950 roku, podczas turnieju w Brazylii, ekipa ze Skandynawii uległa gospodarzom 1:7. Mecz w Houston został uznany przez stację SVT za "lodowaty prysznic" dla sparaliżowanej szwedzkiej drużyny.

"Po każdej traconej bramce słychać było jęk całego narodu zebranego na placach, w ogrodach, pubach i na plażach przy ogniskach. Wraz z upływem czasu trwała pogłębiająca się tragedia narodowa, która przejdzie do naszej piłkarskiej historii"

"Zostaliśmy upokorzeni i pożarci przez bezwzględnych, pokazowo wręcz grających Holendrów"

Czy Szwecja awansuje do 1/16 finału?

Mimo klęski z Holandią statystyki wciąż przemawiają na korzyść zespołu "Trzech Koron". Szanse Szwecji na awans do kolejnej fazy turnieju wynoszą 89 procent. Wynika to z faktu, że w swoim pierwszym meczu na MŚ 2026 Szwedzi pokonali Tunezję również w stosunku 5:1.

O ostatecznym układzie w grupie zadecyduje trzecie spotkanie. Ostatni mecz grupowy Szwecja rozegra 26 czerwca w Dallas, a jej przeciwnikiem będzie Japonia. Gazeta "Aftonbladet" podkreśla, że choć to kluczowe starcie, trudno o pozytywne nastawienie po klęsce w Houston.

"To była historyczna i publiczna kaźń naszej reprezentacji, która została zjedzona żywcem i na oczach całego świata ośmieszona"