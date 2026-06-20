MŚ 2026 i osłabienie reprezentacji Belgii. Dlaczego Doku opuszcza mecz

Zawodnik Manchesteru City zgłosił problemy zdrowotne

Reprezentacja Belgii przystąpi do drugiego spotkania turnieju bez podstawowego skrzydłowego. Zawodnik na co dzień występujący w zespole Manchesteru City nie zagra przeciwko kadrze Iranu pod Los Angeles. W pierwszym meczu mistrzostw jego drużyna zanotowała remis jeden do jednego z reprezentacją Egiptu. Piłkarz spędził wówczas na murawie większość czasu i został zmieniony dopiero w 86. minucie spotkania.

Oficjalnym powodem nieobecności zawodnika w niedzielnym spotkaniu jest infekcja. Z nieoficjalnych źródeł wynika jednak, że piłkarz miał problemy z oddychaniem podczas przedturniejowego zgrupowania. Skrzydłowy musiał z tego powodu przedwcześnie zakończyć jedną z sesji treningowych w tygodniu poprzedzającym start mistrzostw. Sztab szkoleniowy reprezentacji zdecydował się ostatecznie wyłączyć go z gry przeciwko azjatyckiej drużynie.

Kiedy zaplanowano powrót zawodnika do kadry?

Absencja gracza może mieć również podłoże rodzinne, o czym informowano już wcześniej. Skrzydłowy zapowiadał podczas spotkań z mediami, że chciałby opuścić zgrupowanie kadry narodowej na krótki czas. Celem wyjazdu ma być obecność przy narodzinach pierwszego potomka. Belgijska Federacja Piłkarska (KBV) rozważała nawet zorganizowanie szybkiego transportu prywatnym odrzutowcem z Seattle do Londynu.

Doku oraz jego żona Shireen spodziewają się narodzin dziecka na początku lipca bieżącego roku. Rozwiązanie ma nastąpić prawdopodobnie w przerwie między potencjalnym meczem 1/16 finału a spotkaniem ćwierćfinałowym. Sytuacja ta zmusza działaczy do przygotowania elastycznego planu logistycznego dla kluczowego reprezentanta kraju. Sam zawodnik nie ukrywa swoich priorytetów w tej ważnej życiowej kwestii.