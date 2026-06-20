Czerwona kartka za... zasłonięcie ust! Szef FIFA tłumaczy bezprecedensową decyzję sędziego

Mundial 2026. Turcja - Paragwaj i czerwona kartka za zasłonięte usta

Ekipa Turcji będzie chciała jak najszybciej wymazać z pamięci to starcie. Naszpikowana gwiazdami drużyna, w której grają między innymi Arda Güler, Kenan Yildiz oraz Hakan Çalhanoğlu, pożegnała się z szansami na awans do fazy pucharowej mistrzostw świata w 2026 roku. Ostatnie starcie przeciwko reprezentacji USA będzie miało znaczenie wyłącznie honorowe. Mecz z Paragwajem zakończył się porażką ekipy znad Bosforu 0:1, ale do historii turnieju przejdzie z zupełnie innego powodu. Kibice żyją przede wszystkim usunięciem z boiska reprezentanta ekipy z Ameryki Południowej, Miguela Almirona. Sędzia wyrzucił go z murawy, ponieważ piłkarz zasłonił usta, rzucając kilka słów w kierunku Merta Meldura. Ta niecodzienna sytuacja znalazła jednak poparcie u władz piłkarskich, w tym u szefa FIFA Gianniego Infantino.

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Decyzja o usunięciu Miguela Almirona opierała się na nowych przepisach wprowadzonych przez światową federację. Restrykcyjne zasady dotyczące zakrywania ust zaczęły obowiązywać po incydencie w Lidze Mistrzów, gdy podczas rywalizacji Benfiki Lizbona z Realem Madryt Gianluca Prestianni miał ukryć twarz w koszulce i znieważyć Viniciusa Juniora.

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Tymi słowami Gianni Infantino uzasadniał zachowanie arbitra Ivana Bartona. Kibice futbolu muszą zatem przywyknąć do faktu, że czerwone kartki będą pokazywane za zasłanianie twarzy podczas boiskowych konfliktów. Konsekwencją tego zdarzenia będzie przymusowa pauza Almirona w nadchodzącym meczu Paragwaju z Australią na zakończenie zmagań w grupie. Piłkarz będzie mógł jednak wrócić na murawę, jeśli jego drużyna zdoła awansować do fazy pucharowej.

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