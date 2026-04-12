Syn Jacka Magiery zdobył piękną bramkę. To, co zrobił po golu, wyciska łzy z oczu

Piękny gol i hołd dla zmarłego taty

Do wyjątkowego zdarzenia doszło w trakcie spotkania młodzieżowych drużyn akademii Śląska oraz Athletiku Wrocław. Już w pierwszych minutach rywalizacji do rzutu wolnego podszedł nastoletni Jan. Potomek zmarłego szkoleniowca popisał się fenomenalnym i bezbłędnym uderzeniem, przy którym golkiper rywali nie miał najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Sam wyczyn sportowy zeszedł jednak na dalszy plan w obliczu reakcji, jaką zaprezentował chłopak po umieszczeniu piłki w siatce.

Bezpośrednio po zdobyciu bramki młody zawodnik ściągnął meczowy trykot i opadł na kolana. Skłonił głowę, a następnie uniósł dłonie w kierunku nieba, oddając w ten sposób hołd swojemu tacie. Pod spodem miał przygotowaną wcześniej specjalną koszulkę. Na jej froncie zamieszczono wzruszające wyznanie:

Jan Magiera strzela piękną bramkę z rzutu wolnego w 12. minucie meczu WKS Śląsk Wrocław – Athletic Wrocław U-12 w rozgrywkach D2.Gol z dedykacją dla Tatusia Jacka Magiery 🕊️💔⚽ #niedziela #wrocław pic.twitter.com/xJu4r4P8Fv— Piotr Kotarski (@KotarPiotr) April 12, 2026

„Kochany Tatusiu na zawsze będziesz w moim sercu”

🚨 🇵🇱 Syn Jacka Magiery, Jan podczas meczu akademii Śląska Wrocław strzelił gola z rzutu wolnego!12-latek zadecydował go swojemu Tacie!Młody zawodnik klęknął na boisku, ukazując koszulkę z napisem:🗣 "Kochany tatusiu. Na zawsze w moim sercu" pic.twitter.com/hImcGjkbCi— Transfery Piłkarskie (@Transfery_) April 12, 2026

Poniżej tekstu znalazło się odręcznie naszkicowane serce skrywające inicjały „JM”. Na plecach widniała natomiast liczba 18 oraz pseudonim „Magic”, którym fani i koledzy z boiska określali Jacka Magierę w czasach jego aktywności zawodniczej.

Fani stołecznego klubu uhonorowali Jacka Magierę

Kibice Legii Warszawa również nie zapomnieli o zmarłym szkoleniowcu, żegnając go w niezwykle efektowny i godny sposób, co uwieczniono na licznych fotografiach.