Stal Ostrów Wielkopolski z Górnikiem Wałbrzych. Zaskakujący wynik

Górnik zdominował drugą połowę

Mecz w ramach Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy zespołami Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. a Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych zakończył się wynikiem 65:81. Mimo że w pierwszej kwarcie Stal wypracowała sobie znaczną przewagę, wygrywając 25:12, z każdą kolejną minutą szala zwycięstwa przechylała się na stronę gości.

Druga połowa to całkowita dominacja koszykarzy z Wałbrzycha, którzy w trzeciej kwarcie rzucili 25 punktów, a w czwartej 23, przy czym Stal Ostrów odpowiedziała odpowiednio 11 i 10 punktami. Ostatecznie goście zdołali odrobić straty i pewnie wygrać spotkanie.

Najlepsi na parkiecie

Wśród zawodników Stali najskuteczniejszy okazał się Karl Lips, który zdobył 16 punktów, a Daniel Gołębiowski dołożył 12. Jaylin Hunter zdobył 11 punktów dla gospodarzy. W drużynie Górnika Wałbrzych świetnie zaprezentował się Mike Scott z 15 punktami na koncie.

Oprócz Scotta, w drużynie Górnika wyróżniał się Trey Diggs (14 punktów) oraz Leemet Bockler (11 punktów). Solidną partię rozegrali również Kenny Goins i Michał Nowakowski, z których obaj dopisali po 10 punktów do całkowitego wyniku Górnika.