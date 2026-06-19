Stal Gorzów pokonała GKM Grudziądz. Zobacz kto zdobył najwięcej punktów

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-19 23:14

Żużlowcy Gezet Stali Gorzów pewnie wygrali na własnym torze z Bayersystem GKM Grudziądz w meczu żużlowej Ekstraligi. Wynik 54:36 dał gorzowianom również punkt bonusowy, ponieważ w pierwszym spotkaniu padł remis. Liderem gospodarzy był Anders Thomsen, który zdobył 14 punktów.

Żużlowiec w czarnym kombinezonie w trakcie dynamicznego wirażu na torze żużlowym, podczas meczu Stal Gorzów – GKM Grudziądz. Unoszący się kurz spod motocykla podkreśla intensywność sportowych emocji, o których możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Motocyklista żużlowy w czarnym stroju pokonuje zakręt na torze, wzniecając tumany kurzu spod kół.

Stal zgarnia pełną pulę

Drużyna Gezet Stali Gorzów pewnie pokonała Bayersystem GKM Grudziądz wynikiem 54:36. Dzięki wygranej i remisowi 45:45 w pierwszym meczu, gorzowianie zainkasowali także punkt bonusowy. Zawody na stadionie w Gorzowie śledziło 9 300 kibiców.

Znakomite zawody odjechał Anders Thomsen. Duńczyk wywalczył dla Stali 14 punktów, dodatkowo ustanawiając najlepszy czas dnia (58,63 sekundy) już w trzecim biegu. Dobre zawody odjechał także Jack Holder, który zgromadził na swoim koncie 11 punktów.

Kto punktował dla Grudziądza?

W ekipie z Grudziądza najlepiej zaprezentowali się Michael Jepsen Jensen oraz Wadim Tarasienko. Obaj zawodnicy zapisali na swoim koncie po 10 punktów. Nie wystarczyło to jednak do nawiązania wyrównanej walki z dobrze dysponowanymi gospodarzami.

W barwach GKM Grudziądz 8 punktów dołożył Kevin Małkiewicz. Słabszy występ zanotował Max Fricke, który zdobył zaledwie 4 punkty. Arbitrem spotkania w Gorzowie był Paweł Słupski z Lublina.