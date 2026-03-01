Śmierć kibica po meczu we Wrocławiu. Klub wydał poruszający komunikat

Choć piłkarze Śląska pokonali Chrobrego Głogów 2:1, wynik sportowy zszedł na drugi plan w obliczu dramatycznych wydarzeń na trybunach. W trakcie spotkania jeden z fanów poczuł się gorzej i wymagał natychmiastowej interwencji służb ratunkowych. Jeszcze na terenie obiektu podjęto akcję reanimacyjną, a następnie mężczyznę w trybie pilnym przetransportowano do placówki medycznej.

Niestety, wysiłki lekarzy nie przyniosły oczekiwanego skutku i życia pacjenta nie udało się ocalić. O tragicznej śmierci kibica poinformował klub w oficjalnym oświadczeniu, które opublikowano 1 marca, dzień po feralnym meczu.

„Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci jednego z kibiców Śląska Wrocław, który wczoraj dopingował naszą drużynę z trybun. Pomimo udzielonej pomocy na stadionie oraz późniejszej opieki w szpitalu, jego życia nie udało się ocalić" – przekazano w komunikacie.

„Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego i składamy szczere wyrazy współczucia jego bliskim. Niech spoczywa w pokoju” – dodano.

Po zwycięstwie nad zespołem z Głogowa, wrocławianie plasują się na szóstej pozycji w tabeli 1. Ligi. Z dorobkiem 37 punktów tracą zaledwie dwa oczka do wicelidera rozgrywek. W najbliższej serii gier czeka ich hitowe starcie, w którym zmierzą się z aktualnym liderem, Wisłą Kraków.