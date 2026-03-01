Ekstraklasa piłkarska. Lech Poznań dogania lidera po zaciętym boju, ale co z Jagiellonią?

Emocje w 23. kolejce Ekstraklasy

23. kolejka Ekstraklasy piłkarskiej dostarczyła kibicom wielu niezapomnianych wrażeń, szczególnie w kluczowych meczach niedzieli. Już w piątek derby Trójmiasta między Arką Gdynia a Lechią Gdańsk zakończyły się remisem 2:2, sygnalizując zaciętą walkę o utrzymanie. W sobotę **Pogoń Szczecin pokonała Widzew Łódź 1:0**, a GKS Katowice wygrał z Górnikiem Zabrze 3:1 w derbach Górnego Śląska.

Największe zainteresowanie budziły jednak spotkania rozegrane w niedzielę. Jagiellonia Białystok, po wyczerpującej walce w barażach Ligi Konferencji z Fiorentiną, gdzie pomimo zwycięstwa 4:2 po dogrywce nie awansowała, stanęła przed trudnym wyzwaniem. Lider Ekstraklasy miał **niewiele czasu na regenerację** przed starciem z Legią Warszawa.

Jak Jagiellonia straciła zwycięstwo z Legią?

Jagiellonia Białystok z dużym animuszem rozpoczęła mecz z Legią, prowadząc już w 22. minucie 2:0 po golach Leona Flacha i Afimico Pululu. Niestety, tuż przed przerwą **Bernardo Vital zaliczył samobójcze trafienie**, a w 57. minucie Legia wyrównała na 2:2, ponownie dzięki samobójczemu golowi rywali, tym razem Flacha. To już trzeci ligowy remis z rzędu dla zespołu z Białegostoku.

Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, podkreślił, że po heroicznym boju we Florencji **spodziewał się osłabienia swojego zespołu**. Przyznał, że w drugiej połowie meczu z Legią jego drużyna straciła kontrolę nad przebiegiem wydarzeń na boisku. Mimo remisu, Jagiellonia z 38 punktami (i jednym meczem zaległym) utrzymała pozycję lidera tabeli.

"Po heroicznym boju (we Florencji - PAP) mogłem spodziewać się tego, że w pewnym momencie zabraknie nam sił. Szkoda, bo w tym tygodniu mogliśmy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Byliśmy blisko" - powiedział trener gospodarzy Adrian Siemieniec, przyznając, że w drugiej połowie rywalizacji z Legią jego zespół stracił kontrolę nad meczem.

Lech Poznań dogania Jagiellonię. Jak padły bramki?

Mistrz kraju, Lech Poznań, odniósł bardzo cenne zwycięstwo nad wicemistrzem Rakowem Częstochowa, pokonując go 4:3 w emocjonującym spotkaniu. Lech, choć dwukrotnie przegrywał (0:1 i 1:2), zdołał odwrócić losy meczu. Decydującą bramkę, zapewniającą **zwycięstwo w 90+1. minucie**, zdobył Yannick Agnero sprytnym strzałem piętą.

Wcześniej na listę strzelców wpisali się czołowi napastnicy Ekstraklasy. Na 1:0 dla Rakowa trafił Jonatan Braut Brunes, dla którego był to jedenasty gol w rozgrywkach. Wyrównał Mikael Ishak, zdobywając dwunaste trafienie dla Lecha. **Obaj zawodnicy wykorzystali rzuty karne**, przyczyniając się do wysokiego wyniku meczu.

Inne wyniki 23. kolejki i sytuacja w tabeli

W pozostałych meczach 23. kolejki Cracovia uległa Piastowi Gliwice 2:3 w piątek, a Motor Lublin wygrał z Koroną Kielce 2:0 w sobotę. W niedzielę Bruk-Bet Termalika Nieciecza, zamykająca tabelę, zremisowała z Radomiakiem Radom 1:1. Ta seria gier **dostarczyła kibicom wielu rozstrzygnięć** i potwierdziła zaciętość ligowej rywalizacji.

23. kolejka Ekstraklasy zakończy się poniedziałkowym starciem trzeciego w tabeli Zagłębia Lubin z Wisłą Płock. Wisła, która jeszcze niedawno zajmowała drugie miejsce, **po trzech porażkach z rzędu spadła na szóstą pozycję**, co świadczy o dużej zmienności w lidze i trudnościach w utrzymaniu stabilnej formy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.