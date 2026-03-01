Lech Poznań pokonuje Raków 4:3 w Ekstraklasie. Czy to był mecz sezonu?

Niels Frederiksen komentuje zwycięstwo nad Rakowem

Trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen, po spektakularnym zwycięstwie 4:3 nad Rakowem Częstochowa, nazwał ten pojedynek najlepszym meczem Ekstraklasy w obecnym sezonie. Podkreślił, że nie jest to opinia wynikająca jedynie z korzystnego rezultatu, ale z obserwacji wysokiej jakości gry obu zespołów. Szkoleniowiec zaznaczył, że spotkały się dwie bardzo dobre drużyny, które prezentowały intensywny styl z dużą jakością w posiadaniu piłki.

Duński szkoleniowiec odniósł pierwsze zwycięstwo nad Rakowem, co stanowiło dla niego osobiste osiągnięcie. Stwierdził, że zespół z Częstochowy charakteryzuje się mocną fizycznością i doskonałą organizacją, co czyni go trudnym przeciwnikiem. Frederiksen wyraził zadowolenie, że jego drużyna poradziła sobie z presją rywali w trzeciej tercji boiska, co było kluczowe dla przebiegu spotkania.

"To był niezwykły mecz i mówię to nie tylko dlatego, że wygraliśmy. Spotkały się dwie bardzo dobre drużyny, mecz był prowadzony na dużej intensywności, sporo było jakości w grze z piłką. To było najlepsze spotkanie ekstraklasy w tym sezonie, przynajmniej z tych, które oglądałem, czy w których braliśmy udział. Myślę, że wszyscy mieli naprawdę ogromną przyjemność z oglądania tego meczu" – zaznaczył szkoleniowiec.

Stabilna forma Lecha Poznań i rosnąca pewność siebie

Frederiksen podkreślił również stabilizację formy swojego zespołu, co potwierdzają ostatnie wyniki. Lech Poznań zanotował czwarte z rzędu zwycięstwo w Ekstraklasie, a po dodaniu dwóch wygranych w Lidze Konferencji Europy, drużyna może poszczycić się serią sześciu kolejnych triumfów. Trener zaznaczył, że zespół jest na dobrych torach i zamierza kontynuować tę passę. Ta konsekwentna postawa wskazuje na efektywność pracy sztabu szkoleniowego oraz rosnącą siłę drużyny.

Szkoleniowiec wyjaśnił, że osiągnięcie obecnego poziomu gry wymagało czasu, zwłaszcza w kontekście powrotów zawodników po długich kontuzjach. Wzrost pewności siebie w zespole przyczynił się do lepszego wykonywania zadań na boisku, a także do wypracowania skutecznych mechanizmów taktycznych. Lech Poznań wie, kiedy stosować pressing, a kiedy odpuścić, co jest kluczowe w wymagających meczach Ekstraklasy.

Raków Częstochowa: Jaki niedosyt po meczu?

Trener Rakowa Częstochowa, Łukasz Tomczyk, wyraził głęboki niedosyt po porażce 3:4, zwłaszcza z powodu nieuznanego gola na 4:3, który został anulowany z powodu minimalnego spalonego. Zespół nie przyjechał do Poznania z zamiarem bronienia się i, mimo wielu dobrych momentów, powinien był wywieźć z Wielkopolski przynajmniej jeden punkt. Tomczyk zauważył, że Raków nie wykorzystał dobrych fragmentów gry przy stanie 3:3, a potem stracił bramkę na własne życzenie.

Szkoleniowiec Rakowa skrytykował nonszalancję w grze na połowie przeciwnika i ponawianie strat, nad czym drużyna pracowała w mikrocyklu treningowym. Podkreślił konieczność większej odpowiedzialności zawodników, ponieważ Lech Poznań skutecznie reaguje na takie błędy. Mimo sportowej złości, Tomczyk dostrzegł także pozytywne aspekty występu, takie jak kreowanie szans i widowiskowość meczu dla kibiców.

Raków: Problemy defensywne czy siła Lecha?

Łukasz Tomczyk zwrócił uwagę na dysproporcję między ofensywną a defensywną skutecznością Rakowa w tym meczu. Mimo strzelenia trzech goli, utrata czterech bramek wskazuje na potrzebę intensywnej pracy nad grą w obronie, zwłaszcza że drużyna miała wcześniej bardzo dobry bilans defensywny, z trzema czystymi kontami. Trener jednak przyznał, że po drugiej stronie boiska Raków mierzył się z bardzo mocnym przeciwnikiem, dysponującym utalentowanymi zawodnikami ofensywnymi. To wymaga dalszej analizy i korekt w strategii obronnej na przyszłość.

