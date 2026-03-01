Eliminacje MŚ koszykarzy: Sensacyjna porażka Holandii. Czy Austria wyznacza nowy trend?

Sensacyjne zwycięstwo Austrii nad Holandią

Austria odniosła niespodziewane zwycięstwo nad Holandią, pokonując ją 88:87 w 4. kolejce grupy F pierwszego etapu eliminacji mistrzostw świata 2027. Mecz odbył się w Hadze, a jego wynik 18:23, 25:27, 18:17, 27:20 świadczy o zaciętej rywalizacji do samego końca. To pierwsze zwycięstwo Austrii w trwających kwalifikacjach.

Kluczowy rzut, który zapewnił Austriakom triumf, oddał Timo Lanmuller. Na zaledwie siedem sekund przed końcem czwartej kwarty zawodnik ten trafił za trzy punkty, przechylając szalę zwycięstwa na korzyść swojej drużyny. Dzięki temu rzutowi Austria zaskoczyła faworyzowanych gospodarzy i zdobyła cenne punkty.

Jak wygląda tabela grupy F po meczu Holandia – Austria?

Po rozegranym spotkaniu Holandia zgromadziła sześć punktów w tabeli grupy F. Austria, dzięki odniesionemu triumfowi, ma na swoim koncie pięć punktów, co jest jej pierwszym zwycięstwem w eliminacjach. Te wyniki istotnie wpływają na układ sił w grupie, gdzie każdy punkt jest na wagę złota.

Reprezentacja Polski jest obecnie niepokonana w trzech dotychczasowych meczach, również mając sześć punktów. W Gdyni trwało spotkanie biało-czerwonych z Łotwą, która przed tym meczem miała cztery punkty, notując jedno zwycięstwo i dwie porażki. Sytuacja w grupie F pozostaje dynamiczna, z Polską w roli lidera.

Struktura kwalifikacji do Mistrzostw Świata 2027

W kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 2027 w Katarze bierze udział 32 europejskie drużyny, w tym osiem zespołów z prekwalifikacji. Rywalizują one w ośmiu czterozespołowych grupach, walcząc o dwanaście miejsc na mundialu. Walka o turniej główny jest podzielona na dwa etapy, co zwiększa intensywność rozgrywek.

Pierwsza faza eliminacji rozpoczęła się w listopadzie i potrwa do lipca 2026 roku. Po jej zakończeniu, po trzy najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do drugiego etapu. Ten etap jest kluczowy dla kontynuacji marzeń o udziale w Mistrzostwach Świata.

Potencjalni rywale Polski w drugiej fazie eliminacji

W drugim etapie kwalifikacji awansujące zespoły utworzą cztery nowe grupy, krzyżując się z rywalami według ustalonego klucza. Grupy A i B stworzą grupę I, C i D – J, E i F – K, a G i H – L. Reprezentacja Polski, w przypadku awansu, może zmierzyć się z drużynami z grupy E, gdzie grają Niemcy, Chorwacja, Izrael i Cypr.

Drugi etap eliminacji będzie trwał od sierpnia 2026 do marca 2027 roku. Zespoły zaliczą wyniki z pierwszej fazy, co sprawia, że każdy mecz ma znaczenie. Awans do Mistrzostw Świata wywalczą po trzy najlepsze drużyny z każdej z czterech grup drugiego etapu.

