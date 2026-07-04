Śląsk Wrocław z nowym obrońcą. Zobacz kogo pozyskał klub

Śląsk Wrocław ogłasza szósty transfer

Irodotos Christodoulou został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik w piłkarskiej ekstraklasie. Klub ze stolicy Dolnego Śląska zawarł umowę z 24-letnim cypryjskim obrońcą. Podpisany kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2028 roku. W dokumencie znalazła się również opcja przedłużenia współpracy o kolejne dwanaście miesięcy.

Przed przyjazdem do Polski zawodnik reprezentował barwy cypryjskiego zespołu Krasava. W poprzednich rozgrywkach defensor wystąpił w dwudziestu ośmiu spotkaniach, zdobywając dla swojej drużyny cztery bramki. Wcześniejsza kariera sportowa cypryjskiego obrońcy obejmowała występy na boiskach w lidze czeskiej. Następnie piłkarz przeniósł się i zdobywał doświadczenie w austriackich rozgrywkach ligowych.

„Mamy świadomość, że drużyna przed grą w ekstraklasie wymaga wzmocnień. W rundzie wiosennej pierwszej ligi gra w defensywie została wyraźnie poprawiona, ale teraz czekają nas przeciwnicy z najwyższego szczebla. Irodotos to zawodnik pasujący do naszego systemu gry, który potrafi być podporą linii obronnej” – skomentował na oficjalnej stronie internetowej Śląska dyrektor klubu z Wrocławia Rafał Grodzicki.

Kiedy Śląsk Wrocław zagra z Rakowem?

Cypryjczyk to już szósty piłkarz, który w przerwie między sezonami zasilił szeregi beniaminka ekstraklasy. Wcześniej do drużyny, którą prowadzi trener Ante Simundza, dołączyło kilku innych graczy. Nowymi twarzami w zespole zostali francuski napastnik Malaly Dembele oraz albański pomocnik Eniss Shabani. Kadrę uzupełnili również Dominik Szala, Karol Niemczycki i Grzegorz Tomasiewicz. Szerokie zestawienie zawodników ma pomóc drużynie w walce o cenne ligowe punkty.

Zespół rozpocznie zmagania w nowym sezonie od trudnego spotkania wyjazdowego. Pierwszym rywalem będzie Górnik Zabrze, a mecz zaplanowano na 25 lipca o godzinie 17.30. Tydzień później kibice z Wrocławia będą mogli zobaczyć drużynę na własnym stadionie. Drugiego sierpnia o godzinie 17.30 odbędzie się domowe starcie z Rakowem Częstochowa. Sztab szkoleniowy liczy na dobre wejście w rozgrywki i szybkie zdobycie punktów.