Śląsk Wrocław pozyskał cypryjskiego obrońcę. Sprawdź szczegóły kontraktu

Irodotos Christodoulou nowym graczem beniaminka

Irodotos Christodoulou związał się ze stołecznym klubem Dolnego Śląska umową ważną do końca czerwca 2028 roku. W kontrakcie zawarto ponadto klauzulę umożliwiającą przedłużenie współpracy o kolejne dwanaście miesięcy. Doświadczony na europejskich boiskach 24-letni cypryjski obrońca ma być solidnym wsparciem w formacji defensywnej.

W ubiegłym sezonie zawodnik reprezentował barwy cypryjskiego zespołu Krasava. W tamtejszych rozgrywkach wystąpił w dwudziestu ośmiu spotkaniach i czterokrotnie wpisał się na listę strzelców. W przeszłości piłkarz zdobywał również cenne doświadczenie na murawach w lidze czeskiej oraz austriackiej.

„Mamy świadomość, że drużyna przed grą w ekstraklasie wymaga wzmocnień. W rundzie wiosennej pierwszej ligi gra w defensywie została wyraźnie poprawiona, ale teraz czekają nas przeciwnicy z najwyższego szczebla. Irodotos to zawodnik pasujący do naszego systemu gry, który potrafi być podporą linii obronnej” – skomentował na oficjalnej stronie internetowej Śląska dyrektor klubu z Wrocławia Rafał Grodzicki.

Z kim zagrają podopieczni trenera Simundzy?

Cypryjczyk to już szósty piłkarz, który dołączył do beniaminka ekstraklasy podczas obecnego okienka transferowego. Wcześniej zespół prowadzony przez trenera Ante Simundzę zasilili inni zawodnicy, w tym francuski napastnik Malaly Dembele oraz albański pomocnik Eniss Shabani. Kontrakty podpisali także Dominik Szala, Karol Niemczycki i Grzegorz Tomasiewicz.

Rozgrywki nowego sezonu rozpoczną się dla wrocławian od wymagającego spotkania wyjazdowego. Na inaugurację drużyna zmierzy się z Górnikiem Zabrze 25 lipca o godzinie 17.30. Niedługo później, 2 sierpnia o tej samej porze, zespół rozegra pierwszy mecz przed własną publicznością, a jego rywalem będzie Raków Częstochowa.