ME U22 siatkarzy. Polacy przegrali z Czechami w finale turnieju

Srebrny medal dla Polaków

Polska przegrała z Czechami 1:3 w decydującym spotkaniu mistrzostw Europy siatkarzy do lat 22, które odbyły się w Albufeirze. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta 27:25, ale kolejne partie padły łupem rywali. Czesi zwyciężyli w nich 27:25, 25:20 i 25:13.

Wcześniej w turnieju podopieczni polskiego trenera spisywali się zmiennie, ale skutecznie awansowali do finału. W fazie grupowej odnieśli zwycięstwa nad Izraelem 3:0 oraz Portugalią 3:2. Zespół zanotował także jedną porażkę z Ukrainą 2:3.

Jak przebiegała rywalizacja o medale?

Kluczowym krokiem w drodze do finału był mecz półfinałowy. W spotkaniu o wejście do decydującego starcia Polacy pokonali Francję 3:0, prezentując wysoką skuteczność. Porażka w finale oznacza jednak, że do kraju wracają ze srebrnymi medalami.

Na trzecim stopniu podium mistrzostw w Portugalii stanęli zawodnicy z Izraela. W meczu o brązowy medal reprezentacja ta pokonała Francję w trzech setach 3:0. Poszczególne partie zakończyły się wynikami 25:21, 25:23 oraz 25:18 na korzyść triumfatorów.