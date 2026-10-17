Śląsk Wrocław uznaje wyższość Motoru Lublin. Trenerzy komentują spotkanie

Długie spotkanie z dwoma analizami VAR

Mecz pomiędzy Motorem Lublin a Śląskiem Wrocław charakteryzował się wspaniałym dopingiem kibiców obu drużyn, które się ze sobą przyjaźnią. Fani nie ustawali we wsparciu dla swoich zespołów przez ponad sto minut, co było efektem przedłużonego czasu gry wynikającego z dwukrotnej analizy VAR w kluczowych momentach spotkania.

Trener gości, Ante Simundza, uczciwie ocenił postawę swojej drużyny. Wskazał, że piłkarze Śląska Wrocław, chociaż zaangażowani, nie potrafili skutecznie przeciwstawić się lepiej dysponowanemu przeciwnikowi.

"Trzeba przyznać, że Motor był od nas lepszy w każdym aspekcie, nie mogliśmy się utrzymać przy piłce, a ponadto popełnialiśmy błędy techniczne. Pod względem taktycznym przeciwnik niczym nas nie zaskoczył, wiedzieliśmy jak gra, ale oni byli szybsi, a my nie wywieraliśmy presji, kiedy atakowali" - powiedział Ante Simundza.

Z czego zadowoleni byli szkoleniowcy?

Mimo porażki, Simundza wyróżnił kilku swoich graczy. Bardzo dobrze spisał się bramkarz Karol Niemczycki. Ponadto pochwały zebrał Piotr Samiec-Talar, notując w tym meczu dwie asysty, powiększając swój ogólny udział w czternastu zdobytych bramkach Śląska do dziewięciu (cztery gole i pięć asyst).

Z drugiej strony Mariusz Misiura, szkoleniowiec Motoru Lublin, cieszył się z drugiego zwycięstwa z rzędu w Ekstraklasie. Szczególną uwagę zwrócił na charakter swojej drużyny.

"W trudnych momentach, kiedy to przeciwnicy wygrywali, choć to my zdawało się, że kontrolujemy grę, piłkarze wykazali tę boiskową mądrość. Nie zwiesili głów, nie poddali się i udowodnili, że stanowią drużynę z charakterem" — nie ukrywał satysfakcji Mariusz Misiura.

"Jadę zaraz do Lubina, by na żywo obejrzeć Zagłębie, z którym już w piątek zagramy ponownie przed naszą wspaniałą publicznością" — dodał.

Co czeka Śląsk Wrocław w następnej kolejce?

Motor przygotowuje się do kolejnego starcia przed własną publicznością. Mecz z Zagłębiem Lubin odbędzie się w najbliższy piątek. Trener Misiura pojechał bezpośrednio analizować grę przyszłego przeciwnika.

Tymczasem Śląsk Wrocław zmierzy się z inną drużyną walczącą w dolnych rejonach tabeli. W najbliższą niedzielę ich rywalem będzie Wieczysta Kraków.