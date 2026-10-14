Jutta Leerdam w obcisłym stroju na siłowni. Fani nie mogą oderwać wzroku od jej najnowszych zdjęć

Spis treści Jutta Leerdam planuje ślub z Jake'em Paulem

Utytułowana zawodniczka z Holandii postanowiła podzielić się z fanami kulisami swojego treningu. Jutta Leerdam zaprezentowała się w brązowym, opinającym ciało komplecie, co natychmiast wywołało lawinę pozytywnych reakcji. Obserwatorzy nie szczędzili jej ciepłych słów.

"Królowa Jutta!", "Przepiękna kobieta", "Zjawiskowa", "Jesteś perfekcyjna!" - to tylko kilka z wielu entuzjastycznych komentarzy zachwyconych fanów.

Choć popularność Holenderki w internecie jest ogromna, to nie można zapominać o jej wielkich sukcesach sportowych. Swój największy triumf Jutta Leerdam świętowała niedawno w Mediolanie-Cortinie, stając na najwyższym stopniu podium igrzysk olimpijskich po biegu na 1000 metrów. Dorzuciła do tego również srebrny krążek na o połowę krótszym dystansie. Co ciekawe, zawodniczka podjęła decyzję o przerwie w startach i w obecnym sezonie kibice nie będą mieli okazji oglądać jej na lodowiskach.

Jutta Leerdam planuje ślub z Jake'em Paulem

Prywatnie utytułowana panczenistka jest szczęśliwie zakochana w znanym twórcy internetowym i pięściarzu, Jaku Paulu, z którym spotyka się od ubiegłego roku. Ich relacja rozpoczęła się w sieci, a następnie szybko przerodziła się w coś poważniejszego. Podczas urlopu na wyspie Saint Lucia w marcu 2025 roku, sportowiec poprosił ukochaną o rękę. Para powoli przygotowuje się do sformalizowania związku, a sama łyżwiarka ujawniła niedawno, że ceremonia prawdopodobnie odbędzie się w 2027 roku, chociaż konkretny termin wciąż pozostaje tajemnicą.