Bezbramkowy remis Widzewa w sparingu. Kto zadebiutował w barwach łodzian?

Nowy nabytek w barwach Widzewa

W sobotnim meczu sparingowym w Austrii piłkarze Widzewa Łódź zremisowali 0:0 z wicemistrzem Słowacji, drużyną DAC 1904 Dunajska Streda. W spotkaniu tym po raz pierwszy w barwach łódzkiego klubu zagrał sprowadzony latem Karol Świderski. Napastnik reprezentacji Polski pojawił się na boisku w drugiej połowie, jednak nie zdołał zapewnić swojej drużynie zwycięstwa.

Podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia mieli kilka okazji na zdobycie bramki. Najlepszą sytuację do strzelenia gola zmarnował Samuel Akere, który nie potrafił pokonać bramkarza rywali w sytuacji sam na sam. Mecz nie obył się bez kontrowersji – w końcówce pierwszej połowy czerwoną kartką za dyskusje z sędzią ukarany został Sebastian Bergier.

Jakie są plany łodzian na najbliższe dni?

Przed wyjazdem na zgrupowanie do Bad Erlach, które rozpoczęło się w poniedziałek, Widzew wygrał na własnym stadionie 4:0 z pierwszoligową Stalą Rzeszów. W ramach pobytu w Austrii zespół zagra jeszcze w piątkowym miniturnieju, gdzie zmierzy się z tureckim Besiktasem Stambuł oraz austriackim Mattersburger SV 2020. Ostatni sparing zaplanowano na 12 lipca, a przeciwnikiem będzie słoweńskie Brinje Grosuplje.

Po powrocie ze zgrupowania, 19 lipca podopieczni trenera Vukovicia rozegrają jeszcze mecz kontrolny z Puszczą Niepołomice. Pierwszy mecz w nowym sezonie Ekstraklasy rozegrają 26 lipca, mierząc się przed własną publicznością z Motorem Lublin.