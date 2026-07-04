Raków Częstochowa wygrywa mecz kontrolny. Pechowa interwencja ustaliła wynik

Raków Częstochowa wygrywa zgrupowanie w Arłamowie

Zawodnicy występujący na co dzień w najwyższej klasie rozgrywkowej szlifują swoją formę. Ekstraklasowy zespół z Częstochowy udał się w tym celu na specjalne zgrupowanie. Ośrodek przygotowawczy zlokalizowany jest na terenie Arłamowa. To właśnie tam sztab szkoleniowy zaplanował kolejny etap treningów oraz mecze sparingowe. Jednym z głównych elementów tego wyjazdu było rozegranie testowego spotkania z krajowym rywalem.

Przeciwnikiem częstochowian w tym starciu była pierwszoligowa Puszcza Niepołomice. Obie drużyny potraktowały ten sprawdzian jako dobrą okazję do przetestowania nowych założeń taktycznych. Faworytem rywalizacji od samego początku byli wyżej notowani piłkarze z województwa śląskiego. Ostatecznie spotkanie zakończyło się pewnym triumfem częstochowian z wynikiem dwa do zera. Do przerwy utrzymywało się jednak dość skromne, jednobramkowe prowadzenie faworytów.

Kto zdobył bramki dla częstochowskiego zespołu?

Pierwsza połowa spotkania przebiegała pod wyraźne dyktando zawodników ekstraklasowych. Długo jednak nie potrafili oni udokumentować swojej optycznej przewagi odpowiednim trafieniem do siatki. Przełamanie strzeleckie nastąpiło ostatecznie w czterdziestej drugiej minucie rywalizacji. Wówczas na listę strzelców skutecznie wpisał się Lamine Diaby-Fadiga. Dzięki jego precyzyjnemu uderzeniu pierwsza część starcia zakończyła się wynikiem jeden do zera.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ żadnej drastycznej zmianie na boisku. Drużyna przygotowująca się do rozgrywek ligowych wciąż stabilnie kontrolowała przebieg boiskowych wydarzeń. W pięćdziesiątej trzeciej minucie padła druga i zarazem ostatnia bramka tego kontrolnego spotkania. Pechową interwencją we własnym polu karnym popisał się grający dla Puszczy Omar Kocar. Zanotował on przypadkowe trafienie samobójcze, które definitywnie ustaliło końcowy rezultat rywalizacji na dwa do zera.