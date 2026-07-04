Jagiellonia Białystok wygrywa sparing z Pogonią Siedlce. Z kim zagrają w Austrii?

Zwycięski sparing i osłabienia kadrowe

W rozegranym w sobotę w Białymstoku sparingu Jagiellonia wygrała z pierwszoligową Pogonią Siedlce 4:1, prowadząc do przerwy 2:1. Bramki dla gospodarzy zdobyli Yuki Kobayashi, który trafił dwukrotnie, oraz Zachary Zalewski i Sergio Lozano. Jedynego gola dla zespołu gości strzelił Cezary Demianiuk. Pierwszą połowę gospodarze rozpoczęli w najsilniejszym dostępnym składzie, jednak na boisku zabrakło bramkarza Sławomira Abramowicza i obrońcy Bernardo Vitala.

W drugiej połowie spotkania szansę na grę otrzymali młodzi zawodnicy z rezerw białostockiego klubu. Drużyna trenuje na własnych obiektach od blisko dwóch tygodni, a wcześniej w meczu towarzyskim w Narewce pokonała reprezentację województwa podlaskiego 11:0. Obecnie zespół zmaga się ze sporymi ubytkami kadrowymi po zakończeniu poprzedniego sezonu. Z klubu odeszli wypożyczeni zawodnicy, tacy jak Alejandro Pozo, Andy Pelmard, Bartłomiej Wdowik i Samed Bazdar.

Z kim zagra Jagiellonia w Austrii?

Białystok opuścił również Afimico Pululu, któremu wygasł dotychczasowy kontrakt, a reprezentant Polski do lat 19 Bartosz Mazurek przeszedł do austriackiego Red Bull Salzburg. Władze klubu nie zakontraktowały jeszcze nowych piłkarzy, którzy mogliby stanowić bezpośrednie wzmocnienie pierwszego zespołu. Głównym etapem przygotowań do Ekstraklasy oraz eliminacji Ligi Europy będzie teraz zgrupowanie w Austrii. Zespół wyjedzie na obóz szkoleniowy 6 lipca.

Podczas dwutygodniowego pobytu za granicą zawodnicy zagrają cztery mecze kontrolne z mocnymi rywalami. Przeciwnikami białostoczan będą Polissia Żytomierz, Pafos FC, FC Nordsjaelland oraz Sparta Praga. Zaplanowane spotkania mają pomóc w optymalnym przygotowaniu drużyny do nadchodzących rozgrywek krajowych i europejskich pucharów. Pierwszy mecz nowego sezonu ligowego odbędzie się 25 lipca na domowym stadionie z Koroną Kielce.