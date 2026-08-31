Zatrzymanie w Poznaniu. 50-latek podejrzewany o znieważenie obywatelki Ukrainy

Incydent przy ulicy Śródka w Poznaniu

Do zdarzenia doszło 30 sierpnia 2026 roku przy ulicy Śródka w Poznaniu około godziny 15:30. Mundurowi odebrali wówczas zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który kierował wobec pracującej w sklepie obywatelki Ukrainy niecenzuralne oraz obraźliwe słowa. Atak słowny miał podłoże narodowościowe, co stało się podstawą do dalszych działań służb. Sprawca nie ograniczył się jedynie do wyzwisk, ponieważ naniósł sprayem napis na witrynę sklepową, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Szybkie ustalenie tożsamości i zatrzymanie sprawcy

Funkcjonariusze od razu przystąpili do pracy, aby ustalić, kto dopuścił się tych czynów. Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz inne dostępne filmy, które mogły pomóc w identyfikacji napastnika. Dzięki prowadzonym czynnościom operacyjnym mundurowi wytypowali podejrzewanego mężczyznę w krótkim czasie od zgłoszenia. Poznańscy policjanci z Komisariatu Poznań Nowe Miasto wraz z wywiadowcami zatrzymali 50-latka 31 sierpnia 2026 roku tuż po godzinie 4:00 rano.

Zatrzymany 50-latek trafił do aresztu

Mężczyzna w chwili zatrzymania na terenie Poznania był nietrzeźwy, dlatego został przewieziony do policyjnego aresztu. Teraz 50-latek będzie musiał odpowiedzieć za swoje zachowanie przed wymiarem sprawiedliwości. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy zostanie przekazany do dalszych czynności procesowych. O karze dla mieszkańca Poznania oraz ostatecznej kwalifikacji jego czynów zdecyduje teraz sąd.

Źródło: Policja.pl