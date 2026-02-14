Short track na Igrzyskach 2026. Jak reakcja Polki zapewniła jej awans?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-14 23:26

W olimpijskiej rywalizacji short track na 1000 m w Mediolanie, reprezentantka Polski Gabriela Topolska zaprezentowała wyjątkową determinację. Jej awans do ćwierćfinału po dramatycznym biegu, gdzie kluczowa okazała się niezwykła reakcja po upadku, budzi podziw. Polska zawodniczka, walcząca na Igrzyskach 2026, cieszyła się ze swojej dyspozycji i opanowania w trudnej sytuacji.

Short track na Igrzyskach.jpg

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Dramatyczny wyścig short track w Mediolanie

Eliminacyjny bieg Gabrieli Topolskiej na dystansie 1000 m podczas Igrzysk 2026 w Mediolanie obfitował w niespodziewane wydarzenia. Już na początku upadek zanotowała Holenderka Selma Poutsma, co zwiastowało dynamiczną rywalizację. Kluczowy moment nastąpił jednak na ostatnich metrach, kiedy Amerykanka Corinne Stoddard przewróciła się, wytrącając z równowagi polską łyżwiarkę.

Obie zawodniczki z impetem uderzyły w bandę, a następnie rzuciły się w stronę linii mety, którą chińska reprezentantka Gong Li minęła już wcześniej. Awans do kolejnej rundy, czyli ćwierćfinału, gwarantowało przede wszystkim zajęcie drugiego miejsca w wyścigu. Z trzeciej pozycji kwalifikacja była możliwa jedynie z jednym z czterech najlepszych czasów, co po upadku było wyjątkowo trudne do osiągnięcia.

"Końcówka była ciekawa. Cieszę się, że pamiętałam, że to płoza kończy wyścig, a nie jakaś część ciała, bo Amerykanka ewidentnie o tym zapomniała. To mi dało przewagę. Ona nie zrobiła tego specjalnie, tylko po prostu upadła, więc to byłby tak zwany „race accident”, ryzyko zawodowe. A trzecia pozycja absolutnie nie dawałaby mi żadnego awansu w tym przypadku. Chociaż czas był szybki, niektóre dziewczyny jechały wolniej bez upadku, to też jest pozytywne dla mnie, podbudowujące" - analizowała Topolska.

Satysfakcja Polki i dalsza rywalizacja w short tracku?

Mimo dramatycznych okoliczności na torze, Gabriela Topolska miała powody do satysfakcji ze swojej dyspozycji. Podkreśliła, że jej intencją było wyprzedzenie zawodniczki zajmującej drugie miejsce w światowym rankingu, co prawie się udało. Polska łyżwiarka była zadowolona z szybkości i zaprezentowanych umiejętności.

24-letnia Topolska zwróciła również uwagę na korzystny zbieg okoliczności, który zapewnił jej awans, mimo upadku. Czwarta zawodniczka w biegu upadła wcześniej, co uniemożliwiło jej dojechanie do mety przed Polką. Dalsza rywalizacja w konkurencji 1000 m w short tracku na Igrzyskach 2026 zaplanowana jest na poniedziałek.

"W tym całym nieszczęściu miałam to szczęście, że czwarta zawodniczka upadła wcześniej i nie miała jak dojechać przede mną. Jestem bardzo zadowolona ze swojej dyspozycji dziś. Z tego, że chciałam - i nawet mogło się to udać - wyprzedzać dziewczynę numer dwa w światowym rankingu" - podkreśliła.

