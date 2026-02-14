Kamila Żuk błyszczy w Anterselvie. Co polska biathlonistka mówi o swojej formie przed igrzyskami?

Kamila Żuk zyskuje pewność siebie

Kamila Żuk, zajmując ósmą pozycję w sprincie na 7,5 km w Anterselvie, odniosła jeden z największych sukcesów w swojej karierze na międzynarodowej arenie. Ten rezultat zaskoczył samą zawodniczkę, która podkreśliła, że przed startem nie spodziewała się tak dobrego występu. Wypowiedź Żuk sugeruje przełom w jej mentalności, co jest kluczowe dla dalszej rywalizacji. Biathlonistka przyznała, że odczuwa w sobie spokój i rosnącą pewność siebie, co pozwoliło jej udowodnić swoje umiejętności.

Ostatnio w pierwszej dziesiątce ważnych zawodów międzynarodowych była 18 grudnia w Annecy-Le Grand Bornand, gdzie również zajęła ósme miejsce w sprincie na 7,5 km. Lepszą lokatę, szóste miejsce w Soldier Hollow, odnotowała tylko raz w sezonie 2018/19. W porównaniu do dotychczasowych osiągnięć, obecny wynik w Anterselvie stanowi jedną z najwybitniejszych indywidualnych lokat w jej sportowej karierze. Świadczy to o stabilizacji formy na wysokim poziomie.

"Przed dzisiejszym startem naprawdę nie powiedziałabym, że będzie tak dobrze. Mam w sobie spokój i coraz więcej pewności siebie, że potrafię. I bardzo się cieszę, że to udowodniłam" - powiedziała Żuk.

Czy Kamila Żuk przełamuje olimpijską niemoc?

Wcześniejsze występy Kamili Żuk na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata były mniej udane, co stanowiło dla niej wyzwanie. W konkurencjach indywidualnych nigdy nie zajęła wyższej pozycji niż 29. miejsce, co miało miejsce na Mistrzostwach Świata w 2021 roku. Ten fakt podkreśla znaczenie obecnego ósmego miejsca w Anterselvie jako istotnego kroku naprzód. Jest to jej najlepszy wynik w imprezie tej rangi.

Biathlonistka od dłuższego czasu zdawała sobie sprawę ze swojego potencjału, jednak nie potrafiła go w pełni wykorzystać w kluczowych momentach. Głównym problemem było często rozbieżne strzelanie z bieganiem, co uniemożliwiało osiągnięcie oczekiwanych rezultatów w międzynarodowej rywalizacji. Niemoc ta dotyczyła zwłaszcza najważniejszych imprez, gdzie presja była największa. Teraz jednak wydaje się, że zawodniczka znalazła sposób na pogodzenie obu elementów.

"Wiedziałam, że stać mnie na dobry rezultat, ale ja to wiem od jakiegoś czasu, tylko nie potrafiłam wykorzystywać tych momentów. Z reguły nie zgrywało się strzelanie z bieganiem" - wyjaśniła.

Przygotowania do biegu na dochodzenie

W niedzielne popołudnie Kamila Żuk ponownie stanie na starcie, tym razem w biegu na dochodzenie na 10 km. Jej ósma pozycja w sprincie oznacza, że rozpocznie rywalizację z ósmej lokaty, co daje jej dobrą wyjściową pozycję do walki o kolejne wysokie miejsca. Zawodniczka będzie musiała skupić się na utrzymaniu tempa i precyzyjnym strzelaniu, aby wykorzystać swoją przewagę startową.

Biathlonistka podkreśla konieczność zachowania pełnego skupienia na własnej pracy oraz odpowiednie rozłożenie sił. Rywalizacja na wysokości, jak w Anterselvie, wymaga szczególnej uwagi, ponieważ chwila nieuwagi lub nadmierna pewność siebie może kosztować utratę cennego czasu i pozycji. Kluczowe będzie strategiczne podejście do każdego etapu biegu.

"Muszę być skupiona na sobie, na swojej pracy. Jestem w stanie walczyć ze wszystkimi zawodniczkami, ale będę musiała dobrze rozłożyć siły. Tutaj, na wysokości, chwila nieuwagi albo zbyt dużej pewności siebie może kosztować" - tłumaczyła.

"Przede wszystkim, muszę cieszyć się z tego, w jakim miejscu się znajduję i jaki zaszczyt mam w ogóle, że mogę startować w igrzyskach olimpijskich" - dodała.

Dalsze zmagania biathlonistek na igrzyskach

Zmagania w biathlonie podczas igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo będą trwały do 21 lutego, oferując wiele emocjonujących konkurencji. Polski kibic będzie mógł śledzić kolejne starty Kamili Żuk i pozostałych reprezentantek Polski w tej wymagającej dyscyplinie zimowej. Ceremonia zamknięcia całej imprezy olimpijskiej zaplanowana jest na dzień po zakończeniu rywalizacji biathlonowej, czyli 22 lutego. To oznacza intensywny finał zmagań dla wszystkich sportowców.

