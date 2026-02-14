Felix Pigeon na 1500 m w short tracku. Co poszło nie tak w półfinale?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-14 23:25

Felix Pigeon nie awansował do finału 1500m w short tracku podczas zimowych igrzysk w Mediolanie. Polski reprezentant startujący na dystansie 1500 metrów w short tracku zajął piąte miejsce w swoim wyścigu półfinałowym. Szczegóły jego występu oraz przyczyny braku awansu do decydującej rozgrywki wzbudzają wiele pytań wśród kibiców.

Zasady awansu w short tracku na 1500m

W półfinałach łyżwiarzy w short tracku na dystansie 1500 metrów startujący zostali podzieleni na trzy odrębne grupy. W każdej z tych grup rywalizowało siedmiu zawodników, co miało zapewnić intensywną walkę o awans na kolejny etap. System kwalifikacji precyzyjnie określał, kto mógł kontynuować udział w dalszych etapach zawodów w Mediolanie. Dwaj najlepsi łyżwiarze z każdego wyścigu półfinałowego automatycznie kwalifikowali się do prestiżowego Finału A. Zapewniało to miejsce w walce o medale.

Dodatkowo, aby zwiększyć szanse na udział w finałowych rozgrywkach, dwóch kolejnych zawodników z każdego z trzech półfinałów miało możliwość zakwalifikowania się do Finału B. Ta struktura eliminacji na 1500m w short tracku podkreślała znaczenie strategicznej jazdy i utrzymania wysokiego miejsca w grupie. Było to kluczowe dla wszystkich uczestników. Pozostałe miejsca oznaczały eliminację z dalszej rywalizacji, co zwiększało presję na każdego sportowca podczas rywalizacji.

Dlaczego Felix Pigeon nie awansował dalej?

Felix Pigeon, polski reprezentant w short tracku, wystąpił w ostatnim wyścigu półfinałowym na dystansie 1500 metrów podczas igrzysk w Mediolanie. Miał nadzieję na awans do ścisłego finału i walkę o czołowe lokaty. Przez znaczną część dystansu Polak utrzymywał się w środku stawki, co wskazywało na zachowanie sił i czekanie na odpowiedni moment do ataku. Niestety, decydujący moment wyścigu przyniósł nieoczekiwany obrót wydarzeń dla polskiego zawodnika.

Na cztery okrążenia przed metą Felix Pigeon zaliczył upadek, który nastąpił bez kontaktu z innym zawodnikiem. To zdarzenie znacząco skomplikowało jego szanse na dalszą rywalizację i uniemożliwiło walkę o awans do Finału A lub B. Ostatecznie Polak zajął piąte miejsce w swoim półfinale, co oznaczało jego eliminację. Drugi z polskich łyżwiarzy, Michał Niewiński, zakończył swój udział w zawodach wcześniej, odpadając już na etapie ćwierćfinałów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.