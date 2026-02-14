Ekstraklasa. Wisła Płock zaskoczona przez Widzew Łódź – co wydarzyło się na boisku?

Widzew Łódź zaskakuje w pierwszej połowie

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Płock a Widzewem Łódź rozpoczęło się od dynamicznej gry obu drużyn, lecz to goście pierwsi zdołali przełamać impas. Kluczowy moment nastąpił w 38. minucie, kiedy to Sebastian Bergier skutecznie wykorzystał rzut karny, otwierając wynik meczu na 0:1. Ta bramka dała Widzewowi prowadzenie, które utrzymało się do przerwy.

Pierwsza część gry charakteryzowała się intensywną walką w środku pola, co zaowocowało również pierwszymi upomnieniami. Żółte kartki w szeregach gospodarzy zobaczyli Wiktor Nowak oraz Rafał Leszczyński, wskazując na rosnące napięcie na murawie. Gracze Widzewa również nie uniknęli napomnień, jednak to ich skuteczność pod bramką rywala okazała się decydująca w tej części spotkania.

Kto przypieczętował zwycięstwo Widzewa?

Druga połowa meczu Ekstraklasy przyniosła kolejne emocje i ostateczne rozstrzygnięcie wyniku. Na dwie minuty przed końcem regulaminowego czasu gry, w 89. minucie, Emil Kornvig podwyższył prowadzenie dla Widzewa Łódź, ustalając wynik na 0:2. Ta bramka przypieczętowała zwycięstwo gości, sprawiając, że Wisła Płock nie zdołała odrobić strat.

Całe spotkanie było również bogate w interwencje sędziego Patryka Gryckiewicza z Torunia, który musiał pokazać łącznie siedem żółtych kartek. Po stronie Wisły Płock ukarani zostali Wiktor Nowak, Rafał Leszczyński oraz Zan Rogelj, natomiast dla Widzewa Łódź napomnienia otrzymali Mariusz Fornalczyk, Sebastian Bergier, Stelios Andreou i Marcel Krajewski. Mecz oglądało 8 834 widzów, którzy byli świadkami rozstrzygnięcia na korzyść drużyny z Łodzi.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.