Gabriela Topolska w ćwierćfinale short tracku na Igrzyskach 2026. Jaki los spotkał pozostałe Polki?

Eliminacje na 1000 m: Kto awansował?

Eliminacje w short tracku na dystansie 1000 metrów zgromadziły łącznie 32 zawodniczki, które rywalizowały w ośmiu wyścigach. Każdy bieg składał się z czterech łyżwiarek, z których dwie najlepsze uzyskiwały kwalifikację do kolejnej rundy zawodów. System ten miał na celu wyłonienie najszybszych i najbardziej strategicznych sportowców, którzy kontynuowaliby walkę o medale olimpijskie. Kluczowe było zajęcie jednej z dwóch czołowych pozycji, aby zapewnić sobie miejsce w ćwierćfinałach. Była to pierwsza faza trudnych zmagań w Mediolanie.

Regulamin Igrzysk 2026 w Mediolanie jasno określał zasady kwalifikacji, które były identyczne dla wszystkich uczestniczek. Zawodniczki musiały wykazać się szybkością i techniką, aby uniknąć eliminacji już na wczesnym etapie turnieju. Każdy wyścig był intensywną walką o milisekundy, gdzie nawet najmniejszy błąd mógł zaważyć na awansie. Rywalizacja od początku była niezwykle zacięta, co jest typowe dla short tracku na poziomie olimpijskim. Tylko te, które były w szczytowej formie, mogły myśleć o przejściu dalej.

Występ Gabrieli Topolskiej w kwalifikacjach

Gabriela Topolska, reprezentująca Polskę, startowała w trzecim wyścigu eliminacyjnym. Udało jej się awansować z drugiej pozycji, co było wynikiem jej determinacji i dobrej taktyki. Polka ukończyła bieg tuż za Chinką Li Gong, która okazała się najszybszą zawodniczką w tej grupie. Występ Topolskiej zapewnił jej pewne miejsce w ćwierćfinałach, kontynuując nadzieje polskiej reprezentacji na dobry wynik w tej konkurencji. Jej sukces świadczy o doskonałym przygotowaniu do zawodów.

Niestety, pozostałe dwie polskie łyżwiarki, Natalia Maliszewska i Kamila Sellier, nie miały tyle szczęścia. Obie zajęły trzecie miejsca w swoich wyścigach eliminacyjnych, co uniemożliwiło im dalszy udział w rywalizacji. Tym samym, Maliszewska i Sellier odpadły z olimpijskich zmagań na dystansie 1000 metrów już na etapie kwalifikacji. Ich eliminacja oznacza, że Polska będzie miała tylko jedną reprezentantkę w ćwierćfinałach tej konkurencji. Wyniki te pokazują nieprzewidywalność short tracku.

