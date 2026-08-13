Turniej WTA w Toronto. Pierwszy finał Igi Świątek w sezonie

Przełamanie w rywalizacji ze Switoliną

Triumfatorka sześciu imprez wielkoszlemowych i była liderka światowego rankingu przed turniejem w Kanadzie miała trudny sezon. Dotychczas w tym roku Świątek zagrała w półfinale tylko raz, podczas imprezy w Rzymie, gdzie musiała uznać wyższość właśnie Eliny Switoliny. Z Ukrainką przegrała również na etapie ćwierćfinału w Indian Wells.

Środowe spotkanie w Kanadzie okazało się jednak przełomowe dla reprezentantki Polski. Dzięki zwycięstwu nad dziewiątą rakietą turnieju poprawiła ogólny bilans bezpośrednich starć na 5-3. W najbliższym notowaniu rankingu WTA ósma obecnie Świątek na pewno awansuje o jedną pozycję, a w przypadku zdobycia trofeum może znaleźć się nawet na piątej lokacie.

Kto zagra w drugim meczu półfinałowym?

Rywalka Polki w walce o tytuł zostanie wyłoniona w starciu dwóch czołowych tenisistek globu. W drugim półfinale turnieju w Toronto zmierzą się Kazaszka Jelena Rybakina z numerem drugim oraz Amerykanka Coco Gauff, która gra z numerem czwartym.

Dla pozostałych polskich zawodniczek impreza w Kanadzie zakończyła się znacznie szybciej. Maja Chwalińska grająca z numerem 18, a także Magdalena Fręch i Magda Linette zostały wyeliminowane z turnieju już w drugiej rundzie, czyli w 1/32 finału.