Robert Lewandowski żegna FC Barcelonę. Niezwykły "polski dzień" w Katalonii i przyszłość napastnika?

Pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną

Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony przeciwko Valencii przyciągnął uwagę hiszpańskich mediów sportowych, między innymi Radia Marca i rozgłośni SER. Dziennikarze podkreślali, że „Lewy” mógł zagrać u boku swojego długoletniego kolegi z reprezentacji, Wojciecha Szczęsnego, który był rezerwowym bramkarzem w tym spotkaniu, będącym dla obu pożegnalnym występem w klubie. Była to szczególna sytuacja, biorąc pod uwagę ich wspólną historię w kadrze narodowej.

Po zdobyciu mistrzostwa La Ligi 10 maja oraz oficjalnym pożegnaniu polskiego napastnika na Camp Nou tydzień wcześniej, zespół „Dumy Katalonii” odnotował wyraźne spowolnienie. Komentatorzy zwrócili jednak uwagę na to, że tego dnia oczy kibiców z Katalonii zwróciły się także w stronę innej polskiej reprezentantki. Jej sukcesy tego wieczoru stały się równie głośne jak pożegnanie kapitana męskiej drużyny.

Ewa Pajor błyszczy w Lidze Mistrzyń, to "polski dzień"?

Hiszpańskie media szczególnie poświęcały uwagę polskiej piłkarce, Ewie Pajor, która w tym samym czasie odniosła spektakularny sukces. Jej występ w finale Ligi Mistrzyń, gdzie walnie przyczyniła się do zwycięstwa FC Barcelony 4:0 nad Olympique Lyon, zbiegł się z ostatnim meczem Lewandowskiego. To wydarzenie uświetniło i tak już historyczny moment dla polskiego sportu w Katalonii.

Pajor nie tylko zdobyła dwie bramki w finałowym spotkaniu, ale została również wybrana jego najlepszą zawodniczką, co podkreśliło jej dominację. Ponadto, polska napastniczka została najlepszą strzelczynią całych rozgrywek z dorobkiem jedenastu trafień, co ugruntowało jej pozycję w europejskiej piłce. Jej osiągnięcia zostały szeroko docenione przez środowisko sportowe.

Lewandowski i Pajor: synonim skuteczności w Barcelonie

Od momentu, gdy Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony w 2022 roku, a Ewa Pajor dwa lata później, Polacy stali się synonimem wysokiej skuteczności strzeleckiej w katalońskim klubie. Ich obecność znacząco wpłynęła na ofensywę obu drużyn, podnosząc poziom rozgrywek. Ich wspólne osiągnięcia budzą dumę wśród polskich kibiców.

Dziennik „Sport” odnotował, że Lewandowski zdobył bramkę w 60. minucie pojedynku na stadionie Mestalla w Walencji, co było jego pożegnalnym golem. Strzeleniu drugiego gola przeszkodził mu jednak słupek, co mogło zmienić wynik spotkania. Była to bolesna chwila dla napastnika w jego ostatnim występie.

„Ostatni mecz nie należał do tych, które Lewandowski powinien wspominać najlepiej. Całość jednak jego kariery w Barcelonie była imponująca, a na pożegnanie zdobył gola” – podsumowała rozgłośnia SER.

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego?

Hiszpańskie radio podkreśliło, że dzięki sobotniemu trafieniu „Lewy” osiągnął imponującą skuteczność, zdobywając 120 bramek w 193 meczach FC Barcelony od lipca 2022 roku. To statystyki świadczące o jego znaczącym wkładzie w grę zespołu przez cały okres pobytu. Jego dorobek bramkowy jest świadectwem jego klasy światowej.

Komentatorzy Radia Marca spekulują, że Lewandowski rozstaje się z FC Barceloną, podążając w „bliżej nieokreślonym kierunku”, bez konkretnych informacji o nowym klubie. Spodziewają się, że polski napastnik prawdopodobnie wybierze propozycję z ligi saudyjskiej, co byłoby nowym etapem w jego karierze. Brak oficjalnych komunikatów podsyca spekulacje medialne.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.